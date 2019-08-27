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نقابة الإعلاميين تمهل العاملين في الوسائل الإعلامية شهرين لتقنين أوضاعهم

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 04:31 ص
طارق سعدة نقيب الإعلاميين
طارق سعدة نقيب الإعلاميين
حمادة خطاب
اجتمع مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة وبحضور من سهام صالح وكيل اول النقابة ومحجوب سعدة السكرتير العام والاعضاء خالد فتوح ونادية مبروك وايمن عدلي. 

واتخذ مجلس نقابة الاعلاميين عدة قرارت كان من أبرزها، ارسال انذارت للوسائل الاعلامية المرئية والمسموعة الرسمية والخاصة بسرعة التوجه إلى مقر النقابة لتقنين أوضاع عامليها في الشُّعب الخمسة التي نص عليها القانون وهي "الاعداد، والتقديم، والتحرير، والمراسلة، والاخراج" حتي لا يقع العاملين في هذه الوسائل تحت طائلة القانون وفقا لنص المادتين 2 ,19 من قانون نقابة الاعلاميين 2016 التي تحذر من مزاولة النشاط الاعلامي دون الحصول علي العضوية، او تصريح مزاولة المهنة، وذلك في غضون شهرين من صدور هذا البيان .

وحذر مجلس نقابة الاعلاميين جميع العاملين في الوسائل الاعلامية ممن لم يقننوا اوضاعهم حتي تاريخه، من استخدام لقب اعلاميـ، حتي لا يقع تحت المسائلة الجنائية.

كما اكد مجلس نقابة الاعلاميين استمرار التعاون المشترك بينها وبين والمجلس الاعلي لتنظيم الاعلام لضبط المشهد الاعلامي.

وثمنت نقابة الاعلاميين الدور التعاوني المستمر بينها وبين كافة الوسائل الاعلامية التي ساعدت في اتخاذ خطوات هامة وجادة علي الطريق الصحيح.

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