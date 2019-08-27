ترغب في القيام باستثمارات مكثفة.. نصيحة الأبراج لمواليد 27 أغسطس

كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.



وتقدم خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد توقعات علماء الفلك نصيحة الأبراج لمواليد يوم 27 أغسطس .



شخصية اليوم في علم الأرقام..



إذا كنت مولودا في يوم 27 أغسطس فإن ذلك يعني أن لديك إصرارا وروح قتالية، وتتمتع بحس الأعمال، وبسرعة الإنجاز.. تجد راحتك في السيطرة على كل شيء، وترغب في القيام باستثمارات مكثفة.



نصيحة:



في هذا العام أنت تميل كثيرا للعصبية، وسيكون معك كل الحظ إذا استطعت أن تتحكم في انفعالاتك وتظهر لباقة ودبلوماسية في التعامل.