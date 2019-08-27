ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدلتا للسكر: الإنتاج المحلي يكفي 8 أشهر.. والفجوة تراجعت لـ600 ألف طن

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 06:11 ص
أبو اليزيد
أبو اليزيد
محمد صبيح
كشف الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس شركة الدلتا للسكر التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن نجاح الشركة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر المحلي لـ8 أشهر، بعد تراجع الفجوة في الانتاج من مليون طن إلي 600 ألف طن فقط.

وأضاف الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس شركة الدلتا للسكر، في تصريحات لـ"صدي البلد" أن القيادة السياسية مهتمة بتطوير المصانع ورفع قدراتها التشغيلية وإمدادها بمحصول قصب وبنجر السكر من الأقصر والمنيا وغيرها.

وأوضح الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس شركة الدلتا للسكر، أنه تم رفع كفاءة شركة الدلتا للسكر، من حيث الطاقة الاستيعابية والتشغيل، لتستقبل نحو 294 ألف طن من بنجر السكر، بزيادة إنتاجية نحو 114 ألف فدان مقارنة بالعام الماضي، مشيرا إلى أنه وللمرة الأولى تدخل الشركة الشرقية لإنتاج السكر، لتنتج نحو 90 ألف طن سكر.

وأشار الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس شركة الدلتا للسكر، إلى أن كل كميات السكر الموجودة، ستعمل على ثبات أسعار السكر في السوق، وانخفاض طفيف، مؤكدا أن هناك خطة لتخفيض أسعار السلع الاستراتيجية من ضمنها السكر، حيث يتراوح سعره ما بين 8.5 جنيه إلى 9.5 جنيه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حوار| رئيس شركة الدلتا للسكر: مصر حققت الاكتفاء الذاتي 80% هذا العام.. وخطة للنهوض على الصعيدين الزراعي والصناعي.. ومتوسط انتاج الفدان 55 طنا من القصب و50 من البنجر

رئيس الدلتا للسكر يكشف تفاصيل النهوض بزراعة القصب والبنجر لتعزيز الإنتاج

أبو اليزيد: القيادة السياسية وجهت بتطوير صناعة السكر لتحقيق الأمن الغذائي

التموين: رفع كفاءة شركة الدلتا للسكر لتستقبل 294 ألف طن بنجر

الدلتا للسكر: نستهدف التوسع في زراعة البنجر لـ600 ألف فدان

ترشيحاتنا

عدلي القيعي يفجر مفاجأة: الأهلي لم يتسلم درع الدوري حتى الآن.. ولا نعلم مصيره؟

انتحار عامل من الطابق الثالث بـ محكمة منوف أثناء عرضه على النيابة

دورة الألعاب الأفريقية.. مصر ترفع رصيدها لـ 116 ميدالية متنوعة في جميع المنافسات

داخل على 59 سنة.. سر جمال ورشاقة مصطفى فهمى.. فيديو

قبعة الشيف وجامب سوت.. حلا شيحة بـ إطلالة غريبة على انستجرام

قيادي إخواني: المرأة الإخوانية أكثر عدوانية من الرجل لهذا السبب.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على مر الأجيال يخطف الأنظار في مهرجان القلعة.. صور

قبعة الشيف وجامب سوت.. حلا شيحة بـ إطلالة غريبة على انستجرام

عاملة نادية لطفى.. دنيا سمير غانم بـ إطلالة أبيض وأسود