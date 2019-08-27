الدلتا للسكر: الإنتاج المحلي يكفي 8 أشهر.. والفجوة تراجعت لـ600 ألف طن

كشف الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس شركة الدلتا للسكر التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن نجاح الشركة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر المحلي لـ8 أشهر، بعد تراجع الفجوة في الانتاج من مليون طن إلي 600 ألف طن فقط.



وأضاف الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس شركة الدلتا للسكر، في تصريحات لـ"صدي البلد" أن القيادة السياسية مهتمة بتطوير المصانع ورفع قدراتها التشغيلية وإمدادها بمحصول قصب وبنجر السكر من الأقصر والمنيا وغيرها.



وأوضح الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس شركة الدلتا للسكر، أنه تم رفع كفاءة شركة الدلتا للسكر، من حيث الطاقة الاستيعابية والتشغيل، لتستقبل نحو 294 ألف طن من بنجر السكر، بزيادة إنتاجية نحو 114 ألف فدان مقارنة بالعام الماضي، مشيرا إلى أنه وللمرة الأولى تدخل الشركة الشرقية لإنتاج السكر، لتنتج نحو 90 ألف طن سكر.



وأشار الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس شركة الدلتا للسكر، إلى أن كل كميات السكر الموجودة، ستعمل على ثبات أسعار السكر في السوق، وانخفاض طفيف، مؤكدا أن هناك خطة لتخفيض أسعار السلع الاستراتيجية من ضمنها السكر، حيث يتراوح سعره ما بين 8.5 جنيه إلى 9.5 جنيه.