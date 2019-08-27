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ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا تغير وجهتها إلى تركيا

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 03:49 ص
ناقة النفط الإيرانية
ناقة النفط الإيرانية
أحمد قاسم
غيرت ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا 1"، وجهتها المقصودة، من اليونان، إلى ميناء في جنوب تركيا.

وبحسب بيانات الملاحة، أظهر موقع تتبع السفن "MarineTraffic.com" أن الناقلة "أدريان داريا 1"، التي تتواجد الآن جنوب صقلية، حدَّثت وجهتها المدرجة، إلى ميناء "مرسين" في جنوب تركيا.

ووفقا لموقع تتبع السفن "MarineTraffic.com"، فإنه من المقرر أن تصل الناقلة "أدريان داريا 1"، إلى الميناء التركي في 31 أغسطس.

وجرى إطلاق سراح أدريان داريا 1 ، المعروف سابقًا باسم "جريس 1"، في منتصف أغسطس، بعد احتجازها في جبل طارق لمدة 5 أسابيع، للاشتباه في التخطيط لتوصيل نفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي، وفقا لموقع هيئة الإذاعة الألمانية "دويتشه فيله".

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