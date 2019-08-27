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فن

أحمد مجدي يكشف عن تفاصيل العرض الأول لفيلمه لا أحد هناك

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 01:29 ص
أحمد مجدى
أحمد مجدى
أحمد إبراهيم
نشر الفنان أحمد مجدي صورة من ليلة العرض الاول لفيلمه الاول اخراجيا "لا احد هناك" وذلك عبر حسابه على انستجرام.

وعلق أحمد مجدي على الصورة قائلا: "صورة بحبها من يوم العرض الأول لفيلم لا أحد هناك، مع كريم حنفي، أول واحد يروي بذرة الفيلم، ومحمود لطفي، اللي أضاف للفيلم في كل مراحل إنتاجه".

وأضاف أحمد مجدي:"وكل عادة أبويا الحبيب مجدي أحمد علي، في الخلفية بشكل رمزي، كريم ومحمود وعبادة وطه والموك الكبير، والموك الصغير، وايكا، ورامي اليافي، وأمين السيوي، وعصام إسماعيل، وشادي، ومينا، ومايكل، ومارك، وتامر مرتضى، وأحمد سمير، وماد سولوشان، على بعضها وغيرهم كتير مايقلوش عنهم حاجة، أنا مدين لهم بما لا يقاس".

واوضح أحمد مجدي : "يبدو أن صناعة الفيلم الأول تجربة لا تهضم أبدا، خصوصا لما تكون محاط بمزيج من الإيمان والشك، بحضر دلوقتي لفيلم الغراب وأدي هاشتاج، ومتحمس جدا، لأني بواجه به مخاوف وتردد عميق يخص المحتوى والشكل، أتمنى اجتمع مع كل الأحباء في صناعة العمل ده".

يذكر ان فيلم "لا أحد هناك" سيناريو وإخراج أحمد مجدي، ومن بطولة عمرو حسني، وشذى محرم، وهايدي قوسة، وسلمى حسن، ورشا مجدي، ومحمد البدوي وأسامة جاويش، وعُرض في مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الماضية.
أحمد مجدي يكشف عن تفاصيل العرض الأول لفيلمه لا أحد هناك

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