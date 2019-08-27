ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مشروب يحرق الدهون العنيدة فور تناولها بشكل أسرع

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 07:46 ص
أحرق الدهون العنيدة
أحرق الدهون العنيدة فور تناولها بشكل أسرع بكوب من هذا المشرو
أسماء عبد الحفيظ
يعاني العديد من الأشخاص أصحاب الوزن الزائد والسمنة، ويتناول بعضهم المشروبات التي تساعدهم على خسارة أوزانهم بسهولة وحرق الدهون بشكل أسرع، فإذا كنت من ضمن هؤلاء، يمكنك تناول المشروب الذي نوضح مكوناته عبر السطور التالية، حيث أنه يساعد على حرق الدهون .

مكونات المشروب وطريقة تطبيقه يقدمها موقع "بولد سكاى" الهندى"، والذي أوضح انه يمكنك تناول هذا المشروب بجانب نظام غذائى معتدل لإنقاص الوزن.

مكونات المشروب لحرق الدهون:

2 ثمرة من التفاح الأخضر
نصف كوب من الشوفان
ليمونة
نصف ملعقة قرفة
نصف لتر من الماء

طريقة تحضير مشروب حرق الدهون :

أضيفى التفاح مع الماء فى الخلاط ثم الليمون ثم الشوفان، وقومى بمزجهم جيدا حتى يتشكل عصير بدون تكتلات.

تناولى كوبا منه مرة إلى مرتين فى اليوم، يساعد هذا المشروب على كبح شهيتك، وحرق الدهون بسرعة غير متوقعة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بأقل مجهود.. حيل سريعة لحرق دهون الكرش العنيدة

دون رجيم قاسٍ.. كوبان من هذا المشروب ينسف الدهون للأبد

وداعا للكرش.. مشروب لا بد من تناوله بعد وجبتك الرئيسية بـ30 دقيقة

بدون أدوية.. 3 مشروبات بين الوجبات لتسريع حرق الدهون

كوب على الريق من هذا المشروب لنسف الكرش للأبد

ترشيحاتنا

اخبار البرلمان: بشرى خير للموظفين بالدولة.. %2.5 علاوة تشجيعية.. وموازنة البرلمان تفجر مفاجأة بشأن سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

الابراج اليومية حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 27-8-2019 لا تتسرع فى قراراتك

شاهد.. أول تعليق من تامر أمين بعد قرار منعه من الظهور على الشاشة

مقارنته بصالح جمعة.. ابراهيم سعيد: كنت دائمًا رقم 1 في الملعب.. فيديو

ايقافي اكثر من تدريباتي .. ابراهيم سعيد يتحدث عن الأهلي

خالد قمر فريق الاتحاد لا يقل أهمية عن قطبي الكرة المصرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على مر الأجيال يخطف الأنظار في مهرجان القلعة.. صور

قبعة الشيف وجامب سوت.. حلا شيحة بـ إطلالة غريبة على انستجرام

عاملة نادية لطفى.. دنيا سمير غانم بـ إطلالة أبيض وأسود