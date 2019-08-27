مشروب يحرق الدهون العنيدة فور تناولها بشكل أسرع

يعاني العديد من الأشخاص أصحاب الوزن الزائد والسمنة، ويتناول بعضهم المشروبات التي تساعدهم على خسارة أوزانهم بسهولة وحرق الدهون بشكل أسرع، فإذا كنت من ضمن هؤلاء، يمكنك تناول المشروب الذي نوضح مكوناته عبر السطور التالية، حيث أنه يساعد على حرق الدهون .



مكونات المشروب وطريقة تطبيقه يقدمها موقع "بولد سكاى" الهندى"، والذي أوضح انه يمكنك تناول هذا المشروب بجانب نظام غذائى معتدل لإنقاص الوزن.



مكونات المشروب لحرق الدهون:



2 ثمرة من التفاح الأخضر

نصف كوب من الشوفان

ليمونة

نصف ملعقة قرفة

نصف لتر من الماء



طريقة تحضير مشروب حرق الدهون :



أضيفى التفاح مع الماء فى الخلاط ثم الليمون ثم الشوفان، وقومى بمزجهم جيدا حتى يتشكل عصير بدون تكتلات.



تناولى كوبا منه مرة إلى مرتين فى اليوم، يساعد هذا المشروب على كبح شهيتك، وحرق الدهون بسرعة غير متوقعة.