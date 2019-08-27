مسن يناشد وزارة التضامن: أريد معاشا ينقذني من الفقر

استغاث المواطن مصطفى شاكر تامر، من منطقة أرض اللواء بمحافظة الجيزة، في رسالة إلى خدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم تمكنه من الحصول على معاش يساعده على مواجهة مصاعب الحياة.



ويقول "مصطفى شاكر" فى رسالته: "حاولت ٣ مرات الحصول على معاش ولم أجد أى استجابة من الجهات المختصة، نفسى فى أى مبلغ مادى عشان ألاقى أصرف على نفسى، أنا حاولت كتير وكله وعدني، بس محدش نفذ حاجة، أنا رجليا فيها ورم مخلينى مش قادر أقف، وعندى ٦٥ سنة ومقدرش أشتغل".



وللتواصل مع الحالة: ٠١٢٢٦٥٨١٠٨٠- ٠١٠٠٠٠٧٥٠١٩



ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

