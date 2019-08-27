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اقتصاد

جابكو: نستهدف رفع استثماراتنا إلى 503 ملايين دولار العام المالي الجاري

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 03:51 ص
اكتشافات بترولية
اكتشافات بترولية
مايكل عياد
تستهدف شركة بترول خليج السويس "جابكو" علي مدار العام المالي الجاري، ضخ استثمارات في حقول رأس شقير بقيمة تبلغ 503 ملايين دولار، بزيادة تبلغ 112 مليون دولار عن العام المالي الماضي.

وذكر تقرير صادر عن شركة بترول خليج السويس "جابكو" أنه من المخطط التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف لتصل لـ 1.2 مليار دولار من خلال حفر 13 بئر تنموي واستكشافي و اجراء 12 عملية اصلاح للأبار القائمة خلال العام المالي المقبل.

وأوضح تقرير شركة بترول خليج السويس "جابكو" أن متوسط الإنتاج من حقولها بمنطقة رأس شقير بلغ نحو 61.7 ألف برميل زيت خام يوميًا خلال العام المالي الماضي، موضحا أن هناك خطة لزيادة الإنتاج من حقول رأس شقير خلال العام المالى الحالي الى نحو 73 ألف برميل زيت يوميًا.

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