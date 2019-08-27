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زوجة مصطفى فهمي: هو سي السيد وراجل البيت.. فيديو

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 02:00 ص
فاتن موسى زوجة مصطفى
فاتن موسى زوجة مصطفى فهمي
هاني حسين
قالت الإعلامية فاتن موسى، زوجة الفنان مصطفى فهمي، إنها درست الصحافة المكتوبة في كلية الإعلام في لبنان، وتخصصت في قسم الإذاعة والتليفزيون.

ووصفت فاتن موسى في حوارها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة" المذاع على قناة " دي إم سي"، زوجها الفنان مصطفى فهمي، قائلة:" مصطفى فهمي شكله لبناني ولكنه سي السيد من داخله".

وتابعت فاتن موسى:" مصطفى فهمي لديه مبدأ بأن المركب لها قبطان وربان واحد، وتوقفت عن العمل الإعلامي بعد زواجي منه".

وأكملت فاتن موسى:" مصطفى فهمي، متمسك بمصريته، وأنا ومصطفى برج الأسد، وهو يشبهني كثيرا، وهو يتعامل معي على أنه رجل البيت".

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