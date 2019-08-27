ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتحار عامل من الطابق الثالث بـ محكمة منوف أثناء عرضه على النيابة

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 04:47 ص
صدى البلد
محمد امين
انتحر عامل في مركز منوف بمحافظة المنوفية، بإلقاء نفسه من الطابق الثالث بمحكمة منوف، وذلك في أثناء عرضه على النيابة العامة.

وتلقى اللواء محمد ناجى مدير الأمن، إخطارا يفيد بإلقاء وليد محمد السيد (37 عاما)، نفسه، من الطابق الثالث بمحكمة منوف في أثناء عرضه على نيابة منوف، لوجود خلافات مع زوجته.

وجرى نقل العامل إلى مستشفى منوف العام، ولكنه توفي قبل وصوله إليه.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المنوفية تبكي.. جرائم انتحار وقتل وغرق وخيانة تفجع المحافظة فى شهر يوليو

أثناء سيرها مع زوجها الجديد.. عاطل يطعن طليقته بسكين في أحد شوارع قنا

ترشيحاتنا

بعد زيادتها.. ننشر اللائحة الجديدة لـ أسعار خدمات الإسعاف ..مستندات

سوق السيارات المستعملة.. أسعار بيجو 308 بعد التخفيضات.. فيديو

قبعة الشيف وجامب سوت.. حلا شيحة بـ إطلالة غريبة على انستجرام

فنانة سعودية تكشف تفاصيل الاعتداء عليها فى لندن ..فيديو

أحمد شوبير يفجر مفاجأة عن جهاد جريشة

موازنة البرلمان تفجر مفاجأة بشأن سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على مر الأجيال يخطف الأنظار في مهرجان القلعة.. صور

قبعة الشيف وجامب سوت.. حلا شيحة بـ إطلالة غريبة على انستجرام

عاملة نادية لطفى.. دنيا سمير غانم بـ إطلالة أبيض وأسود