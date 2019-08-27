انتحار عامل من الطابق الثالث بـ محكمة منوف أثناء عرضه على النيابة

انتحر عامل في مركز منوف بمحافظة المنوفية، بإلقاء نفسه من الطابق الثالث بمحكمة منوف، وذلك في أثناء عرضه على النيابة العامة.



وتلقى اللواء محمد ناجى مدير الأمن، إخطارا يفيد بإلقاء وليد محمد السيد (37 عاما)، نفسه، من الطابق الثالث بمحكمة منوف في أثناء عرضه على نيابة منوف، لوجود خلافات مع زوجته.



وجرى نقل العامل إلى مستشفى منوف العام، ولكنه توفي قبل وصوله إليه.



وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.