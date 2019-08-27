موجز السوشيال ميديا.. أحدث ظهور لـ هبة مجدي مع زوجها محمد محسن وابنتيهما.. أحمد السعدني يحتفل بعيد ميلاد ابنه.. ومتابعون: مش دي فترة حداد؟.. بالأبيض والأسود أحدث ظهور لـ دنيا سمير غانم

في اطار الخدمات التي يقدمها موقع صدي البلد الاخباري نقدم لكم موجز السوشيال ميديا اليوم.



شاهد.. أحدث ظهور لـ هبة مجدي مع زوجها محمد محسن وابنتهما.



شاركت الفنانة هبة مجدي جمهورها بصورة جديدة لها مع زوجها الفنان محمد محسن وابنتهما الصغرى عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





أحمد السعدني يحتفل بعيد ميلاد ابنه.. ومتابعون: مش دي فترة حداد.



احتفل الفنان أحمد السعدني بعيد ميلاد ابنه الصغير ياسين عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





بالأبيض والأسود .. أحدث ظهور لـ دنيا سمير غانم.



نشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورة جديدة بالأبيض والأسود عبر موقع الصور الشهير إنستجرام ..





بمكان غير متوقع.. محمد رمضان يكشف تفاصيل حفله الجديد.



كشف الفنان محمد رمضان عن تقديمه حفلا جديدا آخر له باستاد القاهرة بعد نجاح حفلته الأخيرة بالساحل الشمالي.





روجينا تبهر متابعيها بصور ابنتيها.



شاركت الفنانة روجينا جمهورها بصورة ابنتيها عبر خاصية "story" بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".