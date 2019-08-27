بايدو الصينية تتفوق على جوجل في تصنيع السماعات الذكية

احتلت الشركة الصينية بايدو، المركز الثاني، عالميا، كأكبر شركة تبيع السماعات الذكية في العالم.



ووفقا لتقرير جديد صادر عن Canalys ونشره موقع "ذا فيرج" التقني، فإن شركة بايدو الصينية تفوقت على سماعات جوجل، واستطاعت الاستحواذ على 17.3% من السوق العالمي بحوالي 4.5 مليون شحنة في الربع الثاني من عام 2019.



فيما احتلت المركز الأول، شركة أمازون، التي تتصدر القمة على مستوى العالم، بحصة تزيد عن 25% من احتياجات السوق، و6.6 مليون شحنة خلال 3 أشهر.



وتعمل مكبرات صوت بايدو من خلال منصة تسمى DuerOS، ويصل سعر القطعة الواحدة إلى 89 يوان أي حوالي 12 دولارا (نحو 200 جنيه مصري)، لتتفوق بذلك على شركة "علي بابا" التي أنتجت منتجا مشابها بسعر أعلى.