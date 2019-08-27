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فن

مبقاش سر لـ أصالة تحصد 4.3 مليون مشاهدة.. فيديو

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 02:28 ص
أصالة - مبقاش سر
أصالة - مبقاش سر
سعيد فراج
حققت أغنية «مبقاش سر» للفنانة السورية أصالة نصري، 4 ملايين و330 ألف مشاهدة، بعد يومين من طرحها على القناة الرسمية لـ أصالة، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، في 14 أغسطس الجاري.

أغنية «مبقاش سر» لـ أصالة نصري، من كلمات: أمير طعيمة، ألحان: أحمد زعيم، توزيع: فهد، وتريات: فهد، تنفيذ وتريات: تامر غنيم.

على جانب آخر، حصدت أصالة نصري مشاهدة عالية وذلك بعد طرح أغنية «نكتة بايخة» عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على يوتيوب، وذلك الأربعاء 7 أغسطس.

أغنية "نكتة بايخة" لـ أصالة نصري ، من كلمات: عبدالحميد حباك، وألحان: إيهاب عبدالواحد، وتوزيع: فهد.

ومن المقرر أن تطرح أصالة نصري ألبومها الجديد "في قربك" الخميس المقبل، ويضم الألبوم 10 أغان أبرزها "بنت أكابر"، "مبقاش سر"، وغيرها.

وخاضت أصالة لأول مرة التمثيل من خلال مشاركتها كضيفة شرف فى فيلم "ولاد رزق 2".

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