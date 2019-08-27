مجد القاسم يحيي حفلا فى مهرجان القلعة.. اليوم

يحيى الفنان مجد القاسم، اليوم، حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقي والغناء، في دورته الثامنة والعشرين، وذلك على مسرح المحكي ٣.



ومن المتوقع ان يشدو مجد القاسم بعدد من الاغانى التى تنال اعجاب جمهوره منها غمض عنيك، وقسوة قلبك، وبأمر الهوي، ونكتة بايخة، وموال، ويامن هواه، وبلغوها، وغيرها من الأغنيات بالإضافة إلى أغاني العمالقة مثل جانا الهوى لعبد الحليم حافظ.



يذكر ان مهرجان القلعة يشهد حضورا جماهيريا كبيرا فى عدد كبير من الحفلات التى تقام سواء فى القاهرة او المحافظات.

