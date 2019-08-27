ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مجد القاسم يحيي حفلا فى مهرجان القلعة.. اليوم

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 03:15 ص
مجد القاسم
مجد القاسم
أحمد إبراهيم
يحيى الفنان مجد القاسم، اليوم، حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقي والغناء، في دورته الثامنة والعشرين، وذلك على مسرح المحكي ٣.

ومن المتوقع ان يشدو مجد القاسم بعدد من الاغانى التى تنال اعجاب جمهوره منها غمض عنيك، وقسوة قلبك، وبأمر الهوي، ونكتة بايخة، وموال، ويامن هواه، وبلغوها، وغيرها من الأغنيات بالإضافة إلى أغاني العمالقة مثل جانا الهوى لعبد الحليم حافظ.

يذكر ان مهرجان القلعة يشهد حضورا جماهيريا كبيرا فى عدد كبير من الحفلات التى تقام سواء فى القاهرة او المحافظات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

على الحجار يحيى حفلا فى المقطم .. 30 أغسطس

مجد القاسم يستعد لمهرجان القلعة الدولي بمصر

الثلاثاء.. ساوند تراك ونادية مصطفى والقاسم فى محكى القلعة

ساوند تراك ونادية مصطفى ومجد القاسم فى محكى القلعة.. غدا

ترشيحاتنا

جبروت مصرية.. سيدة تكسر أنف زوجها الكويتي

ظهرت مع كلب.. فريال يوسف تثير الجدل بصورة على البحر

دار الافتاء تحدد موعد رأس السنة الهجرية

وفاة عمة سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي

متخفية بالحجاب.. ضبط راقصة بحوزتها أقراص مخدرة وجوهر الحشيش بـ الفيوم

نائب: انخفاض سعر الفائدة خلال شهرين إلى 1.5%

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على مر الأجيال يخطف الأنظار في مهرجان القلعة.. صور

قبعة الشيف وجامب سوت.. حلا شيحة بـ إطلالة غريبة على انستجرام

عاملة نادية لطفى.. دنيا سمير غانم بـ إطلالة أبيض وأسود