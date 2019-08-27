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أخبار العالم

مقتل مدني في هجوم مسلح غرب بغداد

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 04:40 ص
صدى البلد
أ ش أ
أفاد مصدر أمني في الشرطة العراقية، مساء الاثنين، بأن مدنيًا قتل في هجوم مسلح غرب بغداد.

وقال المصدر - في تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية الفضائية - إن: "مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم الكاتمة باتجاه مدني أثناء مروره في قضاء أبو غريب غربي بغداد، مما أسفر عن مقتله في الحال".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث ونقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي وفتحت تحقيقًا بالحادث".

يذكر أن العاصمة العراقية بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.

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