ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس اتحاد الملاكمة: حققنا إنجازا بتأهل لاعبينا إلى نصف نهائي دورة الألعاب الأفريقية

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 05:10 ص
صدى البلد
أ ش أ
أكد محمد عبد العزيز غنيم رئيس الاتحاد المصري للملاكمة ورئيس البعثة المصرية المشاركة بدورة الألعاب الأفريقية بالمغرب، قوة منافسات البطولة.

وأشاد - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - بالإنجاز الكبير الذي حققه أبطال المنتخب الوطني ، بعد تأهل الثلاثي يسري حافظ ، وأحمد حسام ، وعبد الرحمن صلاح عرابي ، إلى منافسات الدور قبل النهائي.

وأفاد مساء اليوم الإثنين بإن يسري حافظ تمكن من الصعود للدور نصف النهائي في وزن فوق 91 بعد الفوز على بطل الجزائر "شعيب" 4-1 ضمن منافسات دور الثمانية مساء الإثنين، ومن المقرر أن يلتقي النيجيري سلمون أجيبو في منافسات دور قبل النهائي يوم 28 الشهر الجاري ، بينما تأهل أحمد حسام للدور ذاته ولكن في وزن 75 بعد تغلبه على الجزائري سفيان تاب بنتيجة 3-2 في دور ربع النهائي.

وأضاف "غنيم " أن عبد الرحمن عرابي تأهل لنفس الدور ولكن في وزن 81 ، بعد فوزه على بطل الكاميرون ، ويل فردسي 3-2 في منافسات دور الثمانية، مشيرا إلى أن بطل مصر يوسف كرار لم يتمكن من استكمال منافسات دورة الألعاب الأفريقية رغم فوزه على بطل الرأس الأخضر5-صفر في دور الثمانية ضمن منافسات وزن فوق 91 ، وتأهله لنصف نهائي البطولة ، نظرا لتعرضه للإصابة بقطع تحت العين ستمنعه من المشاركة في منافسات قبل النهائي .

وأشار إلى التطور التي شهدته دول القارة السمراء مؤخرا في اللعبة نظرا لاستقطابهم مدربين كوبيين لتدريب منتخباتهم الوطنية ، إلى جانب البنية الجسمانية القوية للاعبين الأفارقة ..وقال إن الجزائر، والمغرب "البلد المستضيف للحدث الرياضي" ، يعدان من أقوى المنتخبات الأفريقية في منافسة مصر على التربع على عرش البطولة .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لاعبو كوت ديفوار يشعلون ستاد السويس احتفالا بالتأهل لـ ربع نهائي أمم أفريقيا

منتخبا الجزائر وتونس يحملان آمال الجماهير العربية في كأس الأمم الأفريقية

ترشيحاتنا

ظهرت مع كلب.. فريال يوسف تثير الجدل بصورة على البحر

فتاة تحب شابا خاطبا وتسال عن الحكم والمفتي يجيب... فيديو

خلال لقائهما.. أحمد موسى: ترامب اشتكى لـ السيسى من الإعلام الأمريكي

مصطفى فهمي: أول عقد فيلم لي كان بـ 200 جنيه.. فيديو

ايقافي اكثر من تدريباتي .. ابراهيم سعيد يتحدث عن الأهلي

شاهد.. روجينا تبهر متابعيها بصور ابنتيها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على مر الأجيال يخطف الأنظار في مهرجان القلعة.. صور

قبعة الشيف وجامب سوت.. حلا شيحة بـ إطلالة غريبة على انستجرام

عاملة نادية لطفى.. دنيا سمير غانم بـ إطلالة أبيض وأسود