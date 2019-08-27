رئيس اتحاد الملاكمة: حققنا إنجازا بتأهل لاعبينا إلى نصف نهائي دورة الألعاب الأفريقية

أكد محمد عبد العزيز غنيم رئيس الاتحاد المصري للملاكمة ورئيس البعثة المصرية المشاركة بدورة الألعاب الأفريقية بالمغرب، قوة منافسات البطولة.



وأشاد - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - بالإنجاز الكبير الذي حققه أبطال المنتخب الوطني ، بعد تأهل الثلاثي يسري حافظ ، وأحمد حسام ، وعبد الرحمن صلاح عرابي ، إلى منافسات الدور قبل النهائي.



وأفاد مساء اليوم الإثنين بإن يسري حافظ تمكن من الصعود للدور نصف النهائي في وزن فوق 91 بعد الفوز على بطل الجزائر "شعيب" 4-1 ضمن منافسات دور الثمانية مساء الإثنين، ومن المقرر أن يلتقي النيجيري سلمون أجيبو في منافسات دور قبل النهائي يوم 28 الشهر الجاري ، بينما تأهل أحمد حسام للدور ذاته ولكن في وزن 75 بعد تغلبه على الجزائري سفيان تاب بنتيجة 3-2 في دور ربع النهائي.



وأضاف "غنيم " أن عبد الرحمن عرابي تأهل لنفس الدور ولكن في وزن 81 ، بعد فوزه على بطل الكاميرون ، ويل فردسي 3-2 في منافسات دور الثمانية، مشيرا إلى أن بطل مصر يوسف كرار لم يتمكن من استكمال منافسات دورة الألعاب الأفريقية رغم فوزه على بطل الرأس الأخضر5-صفر في دور الثمانية ضمن منافسات وزن فوق 91 ، وتأهله لنصف نهائي البطولة ، نظرا لتعرضه للإصابة بقطع تحت العين ستمنعه من المشاركة في منافسات قبل النهائي .



وأشار إلى التطور التي شهدته دول القارة السمراء مؤخرا في اللعبة نظرا لاستقطابهم مدربين كوبيين لتدريب منتخباتهم الوطنية ، إلى جانب البنية الجسمانية القوية للاعبين الأفارقة ..وقال إن الجزائر، والمغرب "البلد المستضيف للحدث الرياضي" ، يعدان من أقوى المنتخبات الأفريقية في منافسة مصر على التربع على عرش البطولة .