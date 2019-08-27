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بين الناس

السلم الكهربائي خارج نطاق الخدمة بأرض اللواء.. والأهالي يستغيثون

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 12:21 م
صدى البلد
وسام مختار
لا يزال السلم الكهربائى الخاص بأهالي أرض اللواء، المواجهة لمنطقة المهندسين بمحافظة الجيزة، معطلا منذ عدة أشهر، دون تحرك من مسئولي الحي، وتحول السلم المعطل إلى "ستاند" عرض لبضائع المحلات، وأصبح مكان تجمع للباعة الجائلين وانتشار القمامة.

وقال أهالى المنطقة إن السلم الكهربائى الداخلى بمنطقة أرض اللواء والمصعد معطلان منذ شهور، أما السلم الكهربائى الخارجى المقابل لشارع السودان فإنه يتوقف عن العمل ٥ أيام ثم يعود للعمل مرة أخرى، مما يضطرهم إلى استخدام السلم العادي، الأمر الذى يشكل إرهاقا لكبار السن وأصحاب الاحتياجات الخاصة، مطالبين مسئولى الحى بسرعة العمل على إصلاح السلم والمصعد رحمة بكبار السن.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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