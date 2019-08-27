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ورشة عمل للأمم المتحدة بشأن المساواة بين الجنسين

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 05:46 م
صدى البلد
أمينة الدسوقى
تنظم الأمم المتحدة ورشة عمل عن الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة اليوم والذي يتضمن المساواة بين الجنسين، حيث تهدف الورشة إلى التعرف على الآليات المنظمة لعمل المنظمة والحكومة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما ستستعرض الورشة آراء الخبراء حول الهدف الخامس للتنمية المستدامة، بحضور أمل توفيق مدير مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة، ونهاد أبو القمصان رئيس المركز القومى لحقوق المرأة، ونشوى الحوفى عضو اللجنة الوطنية لمناهضة ختان الإناث.

وانعقد الورشة أيضا بحضور ممثلي مكاتب الأمم المتحدة المعنية، من بينها هيئة الأمم المتحدة للمرأة واليونيسف ومكتب الأمم المتحدة المهمة بالمخدرات والجريمة.

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