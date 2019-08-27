مدرب الاتحاد السكندري:سعداء بالفوز على العربى الكويتي.. ولم نصل للأداء الأفضل.. فيديو

أبدى طلعت يوسف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، عن سعادته بالفوز على العربي الكويتي، بهدف نظيف في ذهاب دور الـ 32 للبطولة العربية.



وقال يوسف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش» على قناة صدى البلد «الصفقات الجديدة لم تشارك في المباراة لأسباب مختلفة ما بين الإيقاف والانضمام المتأخر للمعسكر، وانتظار البطاقة الدولية»، مشيدا بالروح العالية للاعبي الاتحاد السكندري أمام العربي الكويتي.



وتابع «ما زلنا لم نصل للحالة الفنية المثالية للاعبين، وأعتقد أنه مع انطلاق الموسم سنحقق تحسنا في الأداء»، مشيرا إلى أن الزمالك سيكون أكثر جاهزية في مباراته أمام مصر المقاصة بكأس مصر.