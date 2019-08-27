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رياضة

ابراهيم سعيد: بدايتي كانت مع الزمالك.. ووالدي أقسم بالطلاق لانتقالي للأهلي.. فيديو

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 06:41 ص
ابراهيم سعيد
ابراهيم سعيد
محمد رشاد
تحدث ابراهيم سعيد، لاعب منتخب مصر السابق، حول لعبه باسم النادي الأهلي والزمالك خلال مسيرته الكروية وذبك خلال استضافته على قناة صدى البلد عبر برنامج الماتش.

وقال ابراهيم سعيد خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتوت، ببرنامج «الماتش» على قناة صدى البلد «لعبي بالأهلي شرف لي، وجماهير القلعة الحمراء كانت من أسباب صنع اسمي»، مضيفًا «ربما كان عدم احتواء شخصيتي من أسباب حدوث مشاكل ورحيلي عن القلعة الحمراء، لكن في الوقت الحالي علاقتي بجمهور الأهلي ومسؤوليه طيبة».

وحول انتقاله للقلعة البيضا، قال ابراهيم سعيد «علاقتي مع جماهير ومسؤولي الزمالك أيضا طيبة، وجمهور الأبيض يساندني رغم مشاركتي فترة قصيرة مع الزمالك»، معلقًا «جميع أفراد عائلتي زملكاوية، باستثناء والدي أهلاوي متعصب».

وأضاف مازحا ابراهيم سعيد «لعبت شهرين بالزمالك قبل انتقالي للأهلي، لكن والدي أقسم بالطلاق إني مش هلعب كورة غير في الأهلي»، مختتما «اسمتعت بتجرتي مع القطبين والإسماعيلي».

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