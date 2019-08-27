مسئولون أمريكيون: نخشى من هجوم إلكتروني خلال انتخابات الرئاسة في 2020

تعتزم الحكومة الأمريكية إطلاق برنامج، في غضون شهر، يركز بشدة على حماية قواعد بيانات، وأنظمة تسجيل الناخبين، قبيل الانتخابات الرئاسية التي تجرى في 2020.



وتستخدم هذه الأنظمة على نطاق واسع، للتحقق من أهلية الناخبين، قبل الإدلاء بأصواتهم، لكن متسللين روس اخترقوها في 2016 سعيًا لجمع معلومات، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.



وقال مسئولون أمريكيون سابقون وحاليون إن مسؤولي المخابرات يخشون من أن متسللين أجانب لن يستهدفوا قواعد البيانات في 2020 فحسب، بل سيحاولون التلاعب بالبيانات أو تعطيل الوصول إليها أو تدميرها.



وتخشى وكالة أمن البنية التحتية للأمن الإلكتروني التابعة لوزارة الأمن الداخلي من تعرض قواعد البيانات لهجمات برنامج الفدية وهو نوع من الفيروسات عطل شبكات كمبيوتر في مختلف أنحاء الولايات المتحدة بما في ذلك في الآونة الأخيرة في تكساس وبالتيمور وأتلانتا.