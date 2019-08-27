محمد عدوية يشغل مهرجان محكي القلعة بحفل غنائي ساهر.. صور

أشعل الفنان محمد عدوية، قلعة صلاح الدين الأيوبي، بحفل غنائي ساهر ليلة أمس الأثنين 26 أغسطس، ضمن فعاليات مهرجان محكى القلعة للموسيقى والغناء، في دورته الـ28، والتي تستمر حتي 1 سبتمبر المقبل تحت رعاية وزارة الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية ورئيس المهرجان.



قدم محمد عدوية عدد من أروع أغانيه القديمة والحديثة خلال الحفل، ومن بينها: «الطيب أحسن، وأنا راجع بالليل، ياست البنات، المولد، سامحني يابا، سيبي روحك، دي اللي خدتني مني، سكوت خلاص، أنا تاجك"، وغيرها من الأغاني التي تفاعل معاها محلية».



يذكر أن آخر أعمال محمد عدوية كان ألبوم "سكوت خالص" وضم 12 أغنية، تعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم الشاعر أيمن عز والملحن محمود أنور والموزع نور والعسال وفهد وأحمد العتبانى وشريف بدر.



وتحيي وزارة الثقافة المصرية الدورة الـ 28 من مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء، والذي يستمر 15 يومًا متصلة حتى الأحد الأول من سبتمبر ويحييها كوكبة من النجوم هم: الفنان علي الحجار ومدحت صالح و مي فاروق،ومحمد محسن، ومحمد الحلو، وهشام عباس، ومحمد عدوية، بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم.