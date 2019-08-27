زوجة مصطفى فهمي: ضحكته اخترقت قلبي.. وصاحبة السعادة: يا صفصف يا جامد

قالت الإعلامية فاتن موسى، زوجة الفنان مصطفى فهمي، إنها تعرفت على زوجها في إحدى المهرجانات في دبي أثناء إجرائها حوار معه.



وأضافت فاتن موسى في حوارها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة" المذاع على قناة " دي إم سي"، قائلة:" لم أتوقع أنني سأتزوج من مصطفى فهمي في يوم من الأيام".



وتابعت فاتن موسى:" أحب جمال مصطفى فهمي، وكان بمثابة فارس أحلام، وأول لما شفت مصطفى فهمي أسرني جماله".



وأكملت فاتن موسى:" وعندما رأيته لمرة ثانية في إحدى السهرات كان بمثابة تسونامي داخل عليا"، وردت إسعاد يونس، قائلة:" يا صفصف يا جامد".



واستطردت فاتن موسى:" ضحكة مصطفى فهمي اخترقت قلبي وكياني وحاولت أهرب ولكنني لم أستطع"، وقاطعتها الفنانة إسعاد يونس:" يالهوي ياما".