مدير مهرجان الجونة: سنكرم الفنان محمد هنيدي هذا العام.. فيديو

قال انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة، إن وسائل الإعلام كان له دور كبير فى الترويج للمهرجان، وجعله مختلفا عن النسخ السابقة.



وأضاف مدير مهرجان الجونة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة" والمذاع عبر قناة "سى بى سى"،: "كل دورة يتم تكريم فنان مصرى، وهذا العام وقع الاختيار على الفنان محمد هنيدى".



وأشار مدير مهرجان الجونة، إلى أن المنصات السينمائية عادة تبدأها المهرجانات بعد دورتين وأكثر، لكن مهرجان الجونة بدأ منصته منذ الدورة الأولى.

