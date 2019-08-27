ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدير مهرجان الجونة: سنكرم الفنان محمد هنيدي هذا العام.. فيديو

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 07:22 ص
محمد هنيدى
محمد هنيدى
حمزة شعيب
قال انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة، إن وسائل الإعلام كان له دور كبير فى الترويج للمهرجان، وجعله مختلفا عن النسخ السابقة.

وأضاف مدير مهرجان الجونة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة" والمذاع عبر قناة "سى بى سى"،: "كل دورة يتم تكريم فنان مصرى، وهذا العام وقع الاختيار على الفنان محمد هنيدى".

وأشار مدير مهرجان الجونة، إلى أن المنصات السينمائية عادة تبدأها المهرجانات بعد دورتين وأكثر، لكن مهرجان الجونة بدأ منصته منذ الدورة الأولى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مشروع استغرق 20 عاما ويعود بـ أمينة رزق وسعيد صالح للشاشة.. أول فيلم تحريك مصري طويل في مهرجان الجونة السينمائي

مؤتمر صحفي لمهرجان الجونة السينمائي للكشف عن تفاصيل الدورة الثالثة غدا

انتشال التميمي: نصف أفلام مهرجان الجونة لم يتم عرضها حتى الآن

تفاصيل المؤتمر الصحفى لمهرجان الجونة السينمائي.. سوسن بدر ودرة بلجان التحكيم ومحمد هنيدى على رأس المكرمين

ترشيحاتنا

متخفية بالحجاب.. ضبط راقصة بحوزتها أقراص مخدرة وجوهر الحشيش بـ الفيوم

من داخل السيارة.. شاهد أحدث ظهور للفنانة درة

موجز السوشيال ميديا.. أحدث ظهور لـ هبة مجدي مع زوجها محمد محسن وابنتيهما.. أحمد السعدني يحتفل بعيد ميلاد ابنه.. ومتابعون: مش دي فترة حداد؟.. بالأبيض والأسود أحدث ظهور لـ دنيا سمير غانم

الابراج اليومية حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 27-8-2019 لا تتسرع فى قراراتك

الأهلي يعود لتدريباته استعدادا لمواجهة كانو سبورت

خلال لقائهما.. أحمد موسى: ترامب اشتكى لـ السيسى من الإعلام الأمريكي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على مر الأجيال يخطف الأنظار في مهرجان القلعة.. صور

قبعة الشيف وجامب سوت.. حلا شيحة بـ إطلالة غريبة على انستجرام

عاملة نادية لطفى.. دنيا سمير غانم بـ إطلالة أبيض وأسود