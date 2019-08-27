إبراهيم سعيد: تعرضت لأغرب غرامة بالتاريخ بسبب توقيعي للزمالك.. فيديو

أكد ابراهيم سعيد، نجم منتخب مصر السابق، على أن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أول من تحدث معه للانتقال للأبيض.



وقال ابراهيم سعيد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "مرتضى منصور أول من حدثني للانتقال للزمالك ورحبت فورا دون تردد".



وأكمل ابراهيم سعيد : "كنت نجم فريقي في الأهلي، والفريق لم يضم نجوما كبارا وقتها، وتعرضت لغرامة هى الأغرب في التاريخ بسبب توقيعي للزمالك ، تم تشكيل محكمة رياضية لمدة ساعة لتغريمي مليون و700 ألف جنيه بعد توقيعي للزمالك".