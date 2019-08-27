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رياضة

مقارنته بصالح جمعة.. ابراهيم سعيد: كنت دائمًا رقم 1 في الملعب.. فيديو

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 05:51 ص
صالح جمعة
صالح جمعة
محمد رشاد
أكد ابراهيم سعيد، نجم منتخب مصر السابق، على أن مانويل جوزيه المدير الفني السابق للنادي أفضل مدرب أجنبي تدرب تحت قيادته خلال مسيرته الكروية.

وقال ابراهيم خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "مانويل جوزيه أفضل مدرب أجنبي تدربت تحت قيادته، ومحمود الجوهري وحسن شحاتة الأفضل محليا".

وأكمل ابراهيم سعيد : "يتحدثون عن عدم إلتزامي ، كلام غريب ، كنت دائما رقم واحد في الملعب ويشهادة الجميع ، ولابد من الفصل بين الحياة الشخصية وحياتك المهنية".

وأردف ابراهيم سعيد عند تشبيه صالح جمعة لاعب الاهلي به قائلا :" لا توجد مقارنة بينى وبين صالح ، ياريت يكون زي ابراهيم سعيد ، كنت غير ملتزم لكن بطلع من الملعب دائما رقم 1".

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