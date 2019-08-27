شاهد.. أحدث ظهور للفنان محمد رجب على إنستجرام

نشر الفنان محمد رجب صورة جديدة له من خلال حسابه عبر " انستجرام ".
وظهر محمد رجب بـ تيشرت اصفر وكاب احمر، ولاقت الصورة اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :
منور يا فنان - وحشتنا والله
يذكر أن محمد رجب عرض له في رمضان الماضي مسلسل "علامة استفهام" الذي أثار جدلًا واسعًا، حيث يعتمد على فكرة الغموض، وهو الأمر الذي أصاب الجمهور بحيرة.
وظهر محمد رجب بـ تيشرت اصفر وكاب احمر، ولاقت الصورة اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :
منور يا فنان - وحشتنا والله
يذكر أن محمد رجب عرض له في رمضان الماضي مسلسل "علامة استفهام" الذي أثار جدلًا واسعًا، حيث يعتمد على فكرة الغموض، وهو الأمر الذي أصاب الجمهور بحيرة.