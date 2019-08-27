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فن

شاهد.. أحدث ظهور للفنان محمد رجب على إنستجرام

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 01:46 ص
محمد رجب
محمد رجب
القسم الميدانى
نشر الفنان محمد رجب صورة جديدة له من خلال حسابه عبر " انستجرام ".

وظهر محمد رجب بـ تيشرت اصفر وكاب احمر، ولاقت الصورة اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

منور يا فنان - وحشتنا والله

يذكر أن محمد رجب عرض له في رمضان الماضي مسلسل "علامة استفهام" الذي أثار جدلًا واسعًا، حيث يعتمد على فكرة الغموض، وهو الأمر الذي أصاب الجمهور بحيرة.

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