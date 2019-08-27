شاهد.. أحدث ظهور للفنان محمد رجب على إنستجرام

نشر الفنان محمد رجب صورة جديدة له من خلال حسابه عبر " انستجرام ".وظهر محمد رجب بـ تيشرت اصفر وكاب احمر، ولاقت الصورة اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :منور يا فنان - وحشتنا واللهيذكر أن محمد رجب عرض له في رمضان الماضي مسلسل "علامة استفهام" الذي أثار جدلًا واسعًا، حيث يعتمد على فكرة الغموض، وهو الأمر الذي أصاب الجمهور بحيرة.