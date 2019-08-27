ورش فنية متنوعة في الإشغالات اليدوية بقصر ثقافة الفيوم..صور

نظم فرع ثقافة الفيوم باقة من الأنشطة الفنية والثقافية، تحت رعاية سماح كامل مدير عام مديرية الثقافة بالمحافظة.



ونفّذ نادي المرأة بقصر ثقافة الفيوم ورشة فنية لتعليم الأطفال كيفية عمل الأشغال اليدوية وعمل ميداليات بالخرز، على شكل قلب وحروف وعمل غزالة وأشكال أخرى.



فيما نفذت مكتبة حي جنوب الفرعية ورشة رسم حر عبر فيها الأطفال عما بداخلهم، وفي نفس السياق آقامت مكتبة جرفس الفرعية ورشة رسم حر للأطفال.



يأتى ذلك ضمن جهود رئاسة هيئة قصور الثقافة ، لنشر الوعى و الانشطة التى تعود بالنفع والفائدة على الشباب ، بمايكسبهم المهارات والذكاء .