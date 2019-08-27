شاهد.. مفاجأة مصطفى فهمي لـ زوجته في صاحبة السعادة

فاجأ الفنان مصطفى فهمي، زوجته الإعلامية فاتن موسى، بالاحتفال بعيد ميلادها على الهواء مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج" صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي".



وقالت فاتن موسى:" شكرا على المفاجأة الحلوة دي، وشرف لي الاحتفال بعيد ميلادي في صاحبة السعادة ".



ومن جانبها قالت الفنانة إسعاد يونس:" أنا عايزة أبوس فاتن عشان الرقابة ترتاح"، وردت فاتن موسى قائلة:" ممكن تبوسيه انا بتبسط لما تبوسيه".



وتابعت الإعلامية فاتن موسى، إنها تعرفت على زوجها في إحدى المهرجانات في دبي أثناء إجرائها حوار معه، مضيفة:" أحب جمال مصطفى فهمي، وكان بمثابة فارس أحلام، وأول لما شفت مصطفى فهمي أسرني جماله".



وأكملت فاتن موسى:" وعندما رأيته لمرة ثانية في إحدى السهرات كان بمثابة تسونامي داخل عليا"، وردت إسعاد يونس، قائلة:" يا صفصف يا جامد".