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شاهد.. مفاجأة مصطفى فهمي لـ زوجته في صاحبة السعادة

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 01:46 ص
مصطفى فهمي وزوجته
مصطفى فهمي وزوجته
هاني حسين
فاجأ الفنان مصطفى فهمي، زوجته الإعلامية فاتن موسى، بالاحتفال بعيد ميلادها على الهواء مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج" صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي".

وقالت فاتن موسى:" شكرا على المفاجأة الحلوة دي، وشرف لي الاحتفال بعيد ميلادي في صاحبة السعادة ".

ومن جانبها قالت الفنانة إسعاد يونس:" أنا عايزة أبوس فاتن عشان الرقابة ترتاح"، وردت فاتن موسى قائلة:" ممكن تبوسيه انا بتبسط لما تبوسيه".

وتابعت الإعلامية فاتن موسى، إنها تعرفت على زوجها في إحدى المهرجانات في دبي أثناء إجرائها حوار معه، مضيفة:" أحب جمال مصطفى فهمي، وكان بمثابة فارس أحلام، وأول لما شفت مصطفى فهمي أسرني جماله".

وأكملت فاتن موسى:" وعندما رأيته لمرة ثانية في إحدى السهرات كان بمثابة تسونامي داخل عليا"، وردت إسعاد يونس، قائلة:" يا صفصف يا جامد".

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