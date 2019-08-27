ابراهيم سعيد: عودة شيكابالا مفيدة للزمالك.. وخالد بوطيب مهاجم كسول

أكد إبراهيم سعيد، نجم منتخب مصر السابق، على أن عودة شيكابالا لنادي الزمالك مفيدة للغاية فى الفترة الحالية، مشيرا الى أن خالد بوطيب مهاجم كسول.





وقال إبراهيم خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "عودة شيكابالا مفيدة من الزمالك، وعلى المستوى الشخصي سيفيد الفريق وأعتقد إنها فرصة لكي يأدي بشكل جيد".



