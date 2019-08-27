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رياضة

ابراهيم سعيد: عودة شيكابالا مفيدة للزمالك.. وخالد بوطيب مهاجم كسول

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 03:00 ص
شيكابالا
شيكابالا
محمد رشاد
أكد إبراهيم سعيد، نجم منتخب مصر السابق، على أن عودة شيكابالا لنادي الزمالك مفيدة للغاية فى الفترة الحالية، مشيرا الى أن خالد بوطيب مهاجم كسول.

وقال إبراهيم خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "عودة شيكابالا مفيدة من الزمالك، وعلى المستوى الشخصي سيفيد الفريق وأعتقد إنها فرصة لكي يأدي بشكل جيد".

وأكمل ابراهيم سعيد: "خالد بوطيب لاعب محطة جيد، لكنه كسول ويجب أن يطور من إمكانياته خلال الفترة المقبلة مع الزمالك، فى ظل العديد من الاسماء القوية داخل الفريق مثل مصطفى محمد وعمر السعيد".

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