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رياضة

شحاتة أو البدري.. إبراهيم سعيد: لا يوجد مدرب مصري يصلح للمنتخب

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 02:27 ص
حسن شحاتة
حسن شحاتة
محمد رشاد
يرى ابراهيم سعيد، نجم منتخب مصر السابق، أنه لا يوجد مدرب مصري حاليا يصلح لتدريب المنتخب الوطني عقب المخضرم حسن شحاته.

وقال ابراهيم خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "لا أرى أي مدرب يصلح لقيادة منتخب مصر حاليا، سيحدث ظلم والإمكانيات لن تساعده".

وعن شحاتة والبدري: "حسن شحاتة إسم كبير وحقق إنجازات لوجود امكانيات عالية معه، لكن الأمور لن تسير بشكل جيد دائمًا، أما البدري مدرب جيد وقام بطفرة مع الأهلي، لكن اللاعبين تحتاج لمدرب قريبا منهم".

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