الأنبا موسى يبدأ زيارة رعوية إلى بودابست في المجر

بدأ نيافة الانبا موسي اسقف عام الشباب بالكنيسة القبطية الارثوذكسية بمصر وكل بلاد المهجر، زيارة رعوية إلى بودابست في المجر.



وكان في استقبال أسقف عام الشباب، الأنبا جوفاني اسقف المجر وبولندا ورومانيا والتشيك، والقمص يوسف خليل كاهن كنيسة مار مرقس بالمجر.



وحرص الأنبا موسى على الاجتماع بشباب وشعب الكنيسة في بودابست بالمجر، والقى عظة موضوعها، "تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي".



