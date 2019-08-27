ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأنبا موسى يبدأ زيارة رعوية إلى بودابست في المجر

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 03:43 ص
صدى البلد
كتب – سامح سلام
بدأ نيافة الانبا موسي اسقف عام الشباب بالكنيسة القبطية الارثوذكسية بمصر وكل بلاد المهجر، زيارة رعوية إلى بودابست في المجر.

وكان في استقبال أسقف عام الشباب، الأنبا جوفاني اسقف المجر وبولندا ورومانيا والتشيك، والقمص يوسف خليل كاهن كنيسة مار مرقس بالمجر.

وحرص الأنبا موسى على الاجتماع بشباب وشعب الكنيسة في بودابست بالمجر، والقى عظة موضوعها، "تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريق الاستنارة.. افتتاحية مجلة الكرازة بقلم البابا تواضروس.. صور

الأنبا مقار يزور دير مارمينا العجائبي بجبل أبنوب

ترشيحاتنا

دار الافتاء تحدد موعد رأس السنة الهجرية

نائب: انخفاض سعر الفائدة خلال شهرين إلى 1.5%

شاهد.. محمد صلاح يزين غرفة نوم طفل يشجع ليفربول

مصطفى فهمي يكشف عن عمره الحقيقي.. وفاتن موسى تتغزل فيه على الهواء: أسرني جماله

يبحث عن مصلحته.. ابراهيم سعيد يعلق على تصريحات محمد صلاح

يحصل على 45 مليون جنيه.. حقيقة ضم الأهلي للسوري عمر السومة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على مر الأجيال يخطف الأنظار في مهرجان القلعة.. صور

قبعة الشيف وجامب سوت.. حلا شيحة بـ إطلالة غريبة على انستجرام

عاملة نادية لطفى.. دنيا سمير غانم بـ إطلالة أبيض وأسود