ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصادر لبنانية: أول الطائرة إسرائيلية أسقطت بالضاحية احتوت على متفجرات C4

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 02:51 ص
صدى البلد
أ ش أ
كشفت وسائل إعلام لبنانية، نقلا عن مصادر مطلعة، عن أن الطائرة الإسرائيلية من دون طيار التي سقطت أولا في نطاق ضاحية بيروت الجنوبية، فجر الأحد، كانت تحتوي على عبوة ناسفة من نوع (C4) شديدة الانفجار، يبلغ وزنها 5ر5 كجم، وأنها كانت تستهدف تنفيذ عملية تفجير وليس الاستطلاع.

وذكرت الوسائل الإعلامية اللبنانية، أن عددا من الخبراء قاموا بتفكيك الطائرة الإسرائيلية، وتحليل محتوياتها، وتبين من الفحص أن العبوة المتفجرة التي كانت موجودة بها، مغلفة ومعزولة بطريقة فنية شديدة الإحكام.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سبوتنيك: الطائرة الإسرائيلية كانت مجهزة لتنفيذ عملية اغتيال في بيروت

الجيش اللبناني: أضرار مادية نتيجة سقوط طائرتين إسرائيليتين بالضاحية الجنوبية

طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تحلق في الأجواء اللبنانية رغم تهديدات نصر الله

رئيس مجلس الأمة الكويتي يؤكد لـ"بري" استنكاره العدوان الإسرائيلي على لبنان

الرئيس اللبناني: العدوان الإسرائيلي على الضاحية بمثابة إعلان حرب

حزب الله يكشف تفاصيل جديدة بشأن هجوم الطائرتين الإسرائيليتين على لبنان

ترشيحاتنا

ظهرت مع كلب.. فريال يوسف تثير الجدل بصورة على البحر

بعد إعلان الرئيس السيسي انضمام مصر إليه .. 8 معلومات عن ميثاق ميتز

شاهد.. محمد صلاح يزين غرفة نوم طفل يشجع ليفربول

مشاجرة عنيفة بين سيدة غاضبة وعاملين بمطعم وجبات سريعة شهير ..فيديو

الاتحاد السكندري يعود بفوز صعب من الكويت أمام العربي فى البطولة العربية.. فيديو

فنانة سعودية تكشف تفاصيل الاعتداء عليها فى لندن ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على مر الأجيال يخطف الأنظار في مهرجان القلعة.. صور

قبعة الشيف وجامب سوت.. حلا شيحة بـ إطلالة غريبة على انستجرام

عاملة نادية لطفى.. دنيا سمير غانم بـ إطلالة أبيض وأسود