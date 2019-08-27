مصادر لبنانية: أول الطائرة إسرائيلية أسقطت بالضاحية احتوت على متفجرات C4

كشفت وسائل إعلام لبنانية، نقلا عن مصادر مطلعة، عن أن الطائرة الإسرائيلية من دون طيار التي سقطت أولا في نطاق ضاحية بيروت الجنوبية، فجر الأحد، كانت تحتوي على عبوة ناسفة من نوع (C4) شديدة الانفجار، يبلغ وزنها 5ر5 كجم، وأنها كانت تستهدف تنفيذ عملية تفجير وليس الاستطلاع.



وذكرت الوسائل الإعلامية اللبنانية، أن عددا من الخبراء قاموا بتفكيك الطائرة الإسرائيلية، وتحليل محتوياتها، وتبين من الفحص أن العبوة المتفجرة التي كانت موجودة بها، مغلفة ومعزولة بطريقة فنية شديدة الإحكام.