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رياضة

شاهد.. محمد صلاح يزين غرفة نوم طفل يشجع ليفربول

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 01:43 ص
صدى البلد
القسم الرياضى
نفَّذ مشجع لفريق ليفربول الإنجليزي، عهدا، قطعه على نفسه، لابنه، حال فوز الريدز علي برشلونه في النسخة الأخيرة لدورى ابطال أوروبا.

ونشر المشجع الإنجليزي،عبر حسابه على تويتر، مجموعة من الصور لغرفة نوم طفله التي تزينت بكل صور نجوم ليفربول، بل وقام بطلائها باللون الأحمر، وحتى المفروشات كانت باللون الخاص بالريدز.

وزيَّن محمد صلاح نجم المنتخب المصري وجناج ليفربول، غرفة نوم الطفل .
شاهد.. محمد صلاح يزين غرفة نوم طفل يشجع ليفربول
شاهد.. محمد صلاح يزين غرفة نوم طفل يشجع ليفربول
شاهد.. محمد صلاح يزين غرفة نوم طفل يشجع ليفربول
شاهد.. محمد صلاح يزين غرفة نوم طفل يشجع ليفربول

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