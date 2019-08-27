شاهد.. محمد صلاح يزين غرفة نوم طفل يشجع ليفربول

نفَّذ مشجع لفريق ليفربول الإنجليزي، عهدا، قطعه على نفسه، لابنه، حال فوز الريدز علي برشلونه في النسخة الأخيرة لدورى ابطال أوروبا.



ونشر المشجع الإنجليزي،عبر حسابه على تويتر، مجموعة من الصور لغرفة نوم طفله التي تزينت بكل صور نجوم ليفربول، بل وقام بطلائها باللون الأحمر، وحتى المفروشات كانت باللون الخاص بالريدز.



وزيَّن محمد صلاح نجم المنتخب المصري وجناج ليفربول، غرفة نوم الطفل .