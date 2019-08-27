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مبعوث روسيا الدائم في فيينا: حادث سيفيرودفينسك ليست له علاقة بالتجارب النووية

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 05:21 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلن القائم بأعمال مبعوث روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، اليكسي كاربوف، الإثنين، أن حادث سيفيرودفينسك ليس له علاقة بالتجارب النووية ولا يخضع لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن كاربوف قوله خلال الجلسة الـ53 لفريق عمل اللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية: "الحادث النووي التي حصل ليس له أي علاقة بالتجارب النووية ولا يخضع لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. البنود 7، 8، 9 للمادة الرابعة تنص على حق الدول لاتخاذ إجراءات لحماية أي معلومات تتعلق بالنشاط المدني والعسكري والمنشآت، التي تم الحصول عليها خلال فعاليات الرقابة".

ووقع انفجار وقع في ميدان التدريب العسكري يوم 8 أغسطس أثناء إجراء تجربة لتشغيل محرك نفاث يعمل بوقود سائل.

ووفقا لمؤسسة "روس آتوم" التي تتخصص بشكل أساسي في مجال صناعة الأسلحة النووية، لقى 5 من الموظفين العاملين في مركز الأبحاث النووية في مدينة ساروف مصرعهم نتيجة لهذا الحادث.

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