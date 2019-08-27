المدرسة الكاثوليكية لتنمية المواهب بسوهاج تنظم لقاء بعنوان قوتي في صلاتي

نظمت المدرسة الكاثوليكية لتنمية المواهب بسوهاج يوم مجمّع تحت عنوان "قوتي في صلاتي مش في امكانياتي".



بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي برئاسة الأنبا باسيليوس، مطران كرسي سوهاج للأقباط الكاثوليك، والتي حثت فيه المدرسة على أن قوّة الخدمة والمواهب الموسيقيّة ليست في الامكانيات البشريّة المحدودة إنما في الصلاة.



وأعرب مطران كرسي سوهاج للأقباط الكاثوليك، عن مدى سعادته بهذه المواهب التي ستكون سبب بركة للإيبارشية، مؤكدا على أهميه التسبيح في حياة الكنيسة مستشهدا بكونه شخصيًّا لا يمكن أن يتوجّه إلي اى خدمة بدون صلاة قوية .



وتخلل اليوم العديد من الفقرات وورش العمل الموسيقية لكل من المدرب ( أندرو فوكيه مدرب الأصوات والمقامات ، عماد بولس و نادر ظريف مدربين العزف ) ، وتضمن اليوم أيضا بعض الكلمات المهمة من الأب بولس ميخائيل مسئول الشباب عن تأثير الصلاة في خدمة الشباب.



كذلك تحدث الأب يسي وليم عن قوّة الصلاة في الشّفاء والفرح الرُّوحيّ بالإضافة إلي كلمة الأخ بولس نصير خادم المدرسة عن قوّة الصلاة في تغيير الواقع، إلى جانب كلمة الإكليريكيّ مينا نُصير عن الخلوة الشّخصية والاكليريكي أبانوب كرمي عن خطورة عدم الصلاة ثم الختام والرجوع الي الرعايا بكل قوّة وبركة.



