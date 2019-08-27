حملة ليلية لإزالة الإشغالات والتعديات في منطقة سوق ليبيا السياحي بـ مطروح

نظم مجلس مدينة مرسى مطروح برئاسة اللواء وليد المعداوى وبالتعاون مع شرطة المرافق حملة ليلية لإزالة الإشغالات في منطقة سوق ليبيا، ورفع الحواجز التي تعيق حركة السير والمشاة .
واكد رئيس مدينة مرسى مطروح ان الحملة تاني تنفيذا لتوجيهات محافظ مطروح بفرض سلطة القانون ومنع أى تجاوزات .
واضاف رئيس مدينة مرسى مطروح انه تم رفع بلدورات من امام بعض المحلات والتي تمنع انتظار السيارات والتعدى على الارصفة و حق المشاة، وكذلك بلدورات أمام نقطة الشرطة بمنطقة سوق ليبيا السياحي، وذلك حفاظا على توسعة الشارع وتيسير الحركة أمام السيارات.
واكد رئيس مدينة مرسى مطروح ان الحملة تاني تنفيذا لتوجيهات محافظ مطروح بفرض سلطة القانون ومنع أى تجاوزات .
واضاف رئيس مدينة مرسى مطروح انه تم رفع بلدورات من امام بعض المحلات والتي تمنع انتظار السيارات والتعدى على الارصفة و حق المشاة، وكذلك بلدورات أمام نقطة الشرطة بمنطقة سوق ليبيا السياحي، وذلك حفاظا على توسعة الشارع وتيسير الحركة أمام السيارات.