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أهالى قرية الرجدية بطنطا يطالبون بتوصيل الصرف الصحي للمنازل

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 04:00 م
صدى البلد
وسام مختار
شكا الدكتور أحمد شاهين، من أهالى قرية الرجدية مركز طنطا، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم توصيل الصرف الصحى للمنازل رغم توصيله بالقرية

وقال فى رسالته: "تم الانتهاء من إدخال مشروع الصرف الصحي بالقرية، ولكن تكمن المشكلة في توصيلات المنازل، حيث تركت شركة مياه الشرب والصرف الصحي الأهالي في حيرة هل يتولى المواطن التوصيل بمعرفته أم سيقوم المقاول المسئول بذلك رغم مغالاته المالية".

وناشد الأهالى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية التدخل وحل المشكلة فى أسرع وقت ممكن.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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