الخوص مهنة ربات البيوت بالوادي الجديد.. ومطالبات بتبني الجمعيات الأهلية للصناعات الحرفية

الصناعات اليدوية من أهم الصناعات التي تعتمد عليها السيدات وربات البيوت بقرى ومراكز الوادي الجديد، وذلك للمساهمة في الأعباء المنزلية وزيادة دخل الأسرة في ظل الغلاء الذي طال جميع السلع .



يقول محمد سلامة، رئيس جمعية تنمية المجتمع ببلاط بالوادي الجديد، إن معظم ربات البيوت والمرأة المعيلة يعتمدن بصفة كلية على الصناعات اليدوية التي تمتهنها مثل صناعة الخوص كونها تحتل مكانة مميزة على مستوى الصناعات الحرفية الأخرى، حيث كانت لها الصدارة في المعارض البيئية التي كانت تقام داخل المحافظة وخارجها.



وأضاف محمد سلامة أن صناعة الخوص لها مكانة قديمة في المجتمعات الواحاتية وكان لها الأثر الكبير في متانة الاقتصاد القومي المحلي وكانت تستوعب أعدادا كبيرة من الجنسين العاملين في مهنة تصنيع منتجات الخوص.



وأكد رئيس جمعية تنمية المجتمع ببلاط بالوادي الجديد أن تجاهل الدولة لمثل هذه الصناعات أدى بطبيعة الحال إلى انقراض العديد من الصناعات الحرفية وعلى رأسها منتجات الخوص، إلا أن بعض الجمعيات قامت بعمل دورات تدريبية لإحياء مثل هذه الصناعات.



وأوضح أنه بالرغم من وجود جميع الإمكانيات بالواحات ووجود الخبرات والأيدي العاملة، إلا أن تلك الصناعة بدأت في الاندثار والاختفاء تدريجيا وذلك لعدم وجود سوق حقيقية لها وعدم اهتمام المحافظة بها، وكل ما تقدمه المحافظة لمنتجي الخوص هو تجميع منتجات الأسر والعاملين في تلك الصناعة لترويجها بمعارض المحافظة بالقاهرة والتي تقام سنويا.



تقول أم محمود إن صناعة الخوص تتوافر مكوناتها في الطبيعة من حولها حيث يوجد سعف النخيل والليف، مؤكدةُ أن صناعة الخوص تناسب الفتيات أكثر من الشاب، لأنها تحتاج إلى تفرغ وفي نفس الوقت غير مُرهِقة، موضحة أنها كانت في الماضي رخيصة الثمن، لكن الآن أصبحت صناعة لها قيمة وحظيت بتقدير زوار المحافظة، خاصة الأجانب.



من جانبها، أكدت فاطمة عمار، إحدى محترفات الصناعات اليدوية، أن جميع مستلزمات البيت كانت تصنع من الخامات البيئية، حيث كان جهاز العروس مصنعا من خامات البيئة مثل الخوص والسمار وسعف النخيل، فضلًا عن تزيين جدران المنازل بقطع من الحصر الملونة وأشكال مصنعة من الخوص على شكل مفارش مستطيلة الشكل تفرش على الأرضية.



وطالبت نادية ويصا، رئيس فرع المجلس القومي للمرأة بالوادي الجديد، بتبني الجمعيات الأهلية للصناعات اليدوية والمنتجات الحرفية للحفاظ عليها وعمل دورات تدريبية لتأهيل الفتيات على امتهان الحرف اليدوية للحفاظ عليها من الاندثار.

