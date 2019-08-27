أخبار التوك شو.. التفاصيل الكاملة لإصابة معلمة الإسماعيلية بـ جلطة.. متشتروش عربيات.. بشرى سارة من خليها تصدي للمصريين.. سر جمال ورشاقة مصطفى فهمي

نشر موقع "صدى البلد"، أمس الاثنين، مجموعة من الأخبار المهمة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرز الأخبار:
رئيس الإنقاذ البحري: فرضنا رسوما على زيارة الدلافين فهربت من مكانها
قال حسن الطيب رئيس جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة، إن القرار الوزاري بخصوص فرض رسوم على زيارة الدلافين يعتبر شيئا إيجابيا.
وأضاف "الطيب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث المساء" المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن فرض هذه الرسوم معترف بها في جميع دول العالم، موضحا أن الأجانب يكونون في حالة استمتاع لأنهم يعرفون أن هذه الرسوم تذهب لخدمة البيئة.
وأشار إلى أنه عندما صدر القرار وتم تنفيذ وجمع الرسوم بدأت الدلافين تهاجر لمنطقة شمال الغردقة في أماكن مجانية على الشاطئ، لافتا إلى أنه يتم دراسة سبب هجرة الدلافين من قبل علماء البحار لمعرفة سبب هجرتها.
مشادة بين نائب رئيس رابطة تجار السيارات والمتحدث باسم خليها تصدي
ال اللواء عبد السلام عبد الجواد؛ نائب رئيس رابطة تجار السيارات؛ إنه خلال الستة أشهر الماضية حدثت حركة في بيع وشراء السيارات؛ موضحا أنه هناك سيارات انخفض سعرها بما يقرب من 17 ألف جنيه؛ منوها أن حركة البيع والشراء جيدة في السيارات الفارهة والعادية.
وأضاف عبد الجواد خلال برنامج «صالة التحرير»؛ والذي تقدمه الإعلامية «عزة مصطفى»؛ أنه خلال الستة أشهر الماضية تم بيع 70 ألف سيارة أو أكثر؛ موضحا أن انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري هو المتسبب في انتعاش السوق.
ومن جانبه رفض محمد شتا؛ المتحدث باسم حملة خليها تصدي؛ ما وصفه عبد الجواد؛ أن السوق المصري يشهد انتعاشة أو رواجا؛ مشيرا إلى أن أكبر معارض السيارات في مصر تم إلغاؤه نظرا لضعف حركة البيع والشراء.
ووجه شتا سؤاله إلى عبد الجواد؛ وهو «ما مصدرك أن مبيعات السيارات في مصر في الفترة الأخيرة 70 ألف سيارة»؛ مما جعل الإعلامية «عزة مصطفي»؛ تتدخل مرددة: «حضرتك أنا اللي بسال وأنت تجيب».
متشتروش عربيات.. حملة خليها تصدى تزف بشرى سارة للمصريين
ال اللواء عبد السلام عبد الجواد، نائب رئيس رابطة تجار السيارات، إن حملة "خليها تصدي" ليس لها تأثير على أرض الواقع؛ بدليل عدم وجود سيارات 2019 في الأسواق لأنها بيعت، منوهًا بأن أسعار السيارات تأثرت بالحملة في شهرين فقط هما شهر يناير وفبراير.
وأضاف اللواء عبد السلام عبد الجواد خلال برنامج «صالة التحرير» الذي تقدمه الإعلامية «عزة مصطفى»، «إحنا كتجار بنقول عن شهر يناير، شهر ينايم، والسوق كده كده نايم فيه»، مشيرًا إلى أن أسعار السيارات عادلة جدًا وهناك سيارات تباع بـ 130 ألف جنيه.
ومن جانبه طالب محمد شتا، المتحدث باسم حملة "خليها تصدي"، خلال البرنامج أيضًا، المصريين بعدم شراء السيارات خلال الفترة القادمة، قائلًا «أسعار السيارات ستنخفض بشكل كبير الفترة القادمة لعدة أسباب».
وعلل المتحدث باسم حملة "خليها تصدي"، تصريحاته، بأن سعر الفائدة انخفض لـ 1.5% مما يجعل تكلفة صناعة السيارات أقل، وبالتالي سوف ينخفض سعر السيارات، علاوة على أن السيارات ذلك المنتج التركي ستصبح زيرو جمارك خلال شهور.
شاب إخواني يفضح قنوات الجماعة بتركيا.. ويكشف أسرارا نارية عنها
قال الإعلامي محمد الباز، إن هناك أحد الشباب المتحالفين مع الإخوان قام بفضح قنوات الجماعة بتركيا، وكشف أسرارا عن أداء مذيعيها.
وقال "الباز"، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: «الشاب قال ان قنوات ما تسمى الثورة أو الشرعية، قنوات تنطع، والسبب في ذلك أن البضاعة التي يقدمونها عبارة عن تدليس وتشتيت».
وأضاف «دا واحد من أنصار الجماعة، حاطط صورة مرسي عبر حسابه علي الفيس بوك، وبيقول ان القائمين على هذه القنوات والضيوف عبارة عن متنطعين ولا صلة لهم بالثورة من قريب أو بعيد وليس هناك دليل واحد يثبت أنها قنوات ثورة».
لأول مرة.. تفاصيل مثيرة من معلمة الإسماعيلية المصابة بجلطة بسبب موبايل
علقت معلمة الإسماعيلية سها يوسف، على إصابتها بجلطة نتيجة اتهامها بسرقة هاتف محمول من طالبة استعانت بضابط شرطة لجلب حقها.
وأضاف معلمة الإسماعيلية في تصريحات تليفزيونية أذاعتها الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أنها كانت تقوم بالملاحظة على إحدى لجان الثانوية العامة، مستطردة "قمت بتفتيش الطالبات لمنع دخول أي هاتف محمول داخل اللجنة، وعقب الانتهاء من الامتحان خرجت طالبة للبحث عن هاتفها ولم تجده واتهمتني بأني أخذت الهاتف المحمول ودخلت الطالبة إلى رئيس اللجنة لتقديم شكوى وطالبها بتحرير محضر بسرقة الهاتف المحمول".
وتابعت معلمة الإسماعيلية "بعد يومين، وأثناء تواجدي في اللجنة فوجئت بدخول ضابط شرطة اللجنة بصحبة الطالبة واتهمتني بسرقة الهاتف المحمول، والضابط طلب مني الذهاب معه إلى القسم ولكن رئيس اللجنة منعه من القيام بذلك؛ لأنني متواجدة في لجنة ثانوية عامة، ولا يصح أن يدخلها ضابط شرطة".
وأكملت معلمة الإسماعيلية حديثها "دخلت في توتر نفسي وعصبي أدى إلى إصابتي بهبوط حاد نتيجة شعوري بالصدمة من دخول ضابط شرطة إلى اللجنة واتهامي بالسرقة، وانا عايزة حقي".
نقابة المعلمين تفجر مفاجأة عن واقعة إصابة معلمة الإسماعيلية بـ جلطة
علق أمين عام نقابة المعلمين محمد عبد الله، على اتهام مدرسة بالإسماعيلية بسرقة موبايل ودخولها في صدمة عصبية، قائلًا إنه في إحدى لجان الدور الثانى بالثانوية العامة اتهمت إحدى الطالبات المعلمة "سها يوسف"، بسرقة هاتفها المحمول.
وأضاف أمين عام نقابة المعلمين في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن كتائب الإخوان ومروجي الشائعات أساءوا للداخلية ووزارة التربية والتعليم، وروجوا الشائعات بالاعتداء على المعلمة.
وتابع أمين عام نقابة المعلمين "المعلمة دخلت في صدمة نفسية نتيجة اتهامها بسرقة هاتف محمول، وضابط الشرطة لم يدخل اللجنة وهو على علم بالقوانين والأحداث كانت خارج اللجنة".
خلال لقائهما.. أحمد موسى: ترامب اشتكى لـ السيسى من الإعلام الأمريكي
قال الإعلامي أحمد موسى إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اشتكى خلال لقائه الرئيس السيسي من وسائل الإعلام الأمريكية.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الرئيس الأمريكي قال «وسائل الإعلام الأمريكية لا تسلط الضوء على الصفقات الجيدة التي يعقدها، ويتحدثون عن الجوانب السيئة فقط».
داخل على 59 سنة.. سر جمال ورشاقة مصطفى فهمى
ال الفنان مصطفى فهمي، إنه يسير على نظام غذائي معين يتناسب مع عمره، مضيفا:" كل مرحلة عمرية ولها نظام غذائي خاص بها".
وأضاف مصطفى فهمي في حواره مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة" المذاع على قناة " دي إم سي"، قائلا:" أنا لا أحب الأكل بكثرة، ولا أحب الطعام المليء بالدهون، ولكني أحب الساندويتشات".
وتابع مصطفي فهمي:" منعا للسمنة قررت اتباع نظام غذائي معين مناسب مع عمري"، وكشف مصطفى فهمي عن عمره، قائلا:" انا داخل على 59 سنة".
وأكمل مصطفى فهمي:" أمارس رياضة التنس بانتظام، وأخرج أي طاقة سلبية عن طريق الرياضة، وأحب البحر والشمس".
رئيس الإنقاذ البحري: فرضنا رسوما على زيارة الدلافين فهربت من مكانها
قال حسن الطيب رئيس جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة، إن القرار الوزاري بخصوص فرض رسوم على زيارة الدلافين يعتبر شيئا إيجابيا.
وأضاف "الطيب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث المساء" المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن فرض هذه الرسوم معترف بها في جميع دول العالم، موضحا أن الأجانب يكونون في حالة استمتاع لأنهم يعرفون أن هذه الرسوم تذهب لخدمة البيئة.
وأشار إلى أنه عندما صدر القرار وتم تنفيذ وجمع الرسوم بدأت الدلافين تهاجر لمنطقة شمال الغردقة في أماكن مجانية على الشاطئ، لافتا إلى أنه يتم دراسة سبب هجرة الدلافين من قبل علماء البحار لمعرفة سبب هجرتها.
مشادة بين نائب رئيس رابطة تجار السيارات والمتحدث باسم خليها تصدي
ال اللواء عبد السلام عبد الجواد؛ نائب رئيس رابطة تجار السيارات؛ إنه خلال الستة أشهر الماضية حدثت حركة في بيع وشراء السيارات؛ موضحا أنه هناك سيارات انخفض سعرها بما يقرب من 17 ألف جنيه؛ منوها أن حركة البيع والشراء جيدة في السيارات الفارهة والعادية.
وأضاف عبد الجواد خلال برنامج «صالة التحرير»؛ والذي تقدمه الإعلامية «عزة مصطفى»؛ أنه خلال الستة أشهر الماضية تم بيع 70 ألف سيارة أو أكثر؛ موضحا أن انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري هو المتسبب في انتعاش السوق.
ومن جانبه رفض محمد شتا؛ المتحدث باسم حملة خليها تصدي؛ ما وصفه عبد الجواد؛ أن السوق المصري يشهد انتعاشة أو رواجا؛ مشيرا إلى أن أكبر معارض السيارات في مصر تم إلغاؤه نظرا لضعف حركة البيع والشراء.
ووجه شتا سؤاله إلى عبد الجواد؛ وهو «ما مصدرك أن مبيعات السيارات في مصر في الفترة الأخيرة 70 ألف سيارة»؛ مما جعل الإعلامية «عزة مصطفي»؛ تتدخل مرددة: «حضرتك أنا اللي بسال وأنت تجيب».
متشتروش عربيات.. حملة خليها تصدى تزف بشرى سارة للمصريين
ال اللواء عبد السلام عبد الجواد، نائب رئيس رابطة تجار السيارات، إن حملة "خليها تصدي" ليس لها تأثير على أرض الواقع؛ بدليل عدم وجود سيارات 2019 في الأسواق لأنها بيعت، منوهًا بأن أسعار السيارات تأثرت بالحملة في شهرين فقط هما شهر يناير وفبراير.
وأضاف اللواء عبد السلام عبد الجواد خلال برنامج «صالة التحرير» الذي تقدمه الإعلامية «عزة مصطفى»، «إحنا كتجار بنقول عن شهر يناير، شهر ينايم، والسوق كده كده نايم فيه»، مشيرًا إلى أن أسعار السيارات عادلة جدًا وهناك سيارات تباع بـ 130 ألف جنيه.
ومن جانبه طالب محمد شتا، المتحدث باسم حملة "خليها تصدي"، خلال البرنامج أيضًا، المصريين بعدم شراء السيارات خلال الفترة القادمة، قائلًا «أسعار السيارات ستنخفض بشكل كبير الفترة القادمة لعدة أسباب».
وعلل المتحدث باسم حملة "خليها تصدي"، تصريحاته، بأن سعر الفائدة انخفض لـ 1.5% مما يجعل تكلفة صناعة السيارات أقل، وبالتالي سوف ينخفض سعر السيارات، علاوة على أن السيارات ذلك المنتج التركي ستصبح زيرو جمارك خلال شهور.
شاب إخواني يفضح قنوات الجماعة بتركيا.. ويكشف أسرارا نارية عنها
قال الإعلامي محمد الباز، إن هناك أحد الشباب المتحالفين مع الإخوان قام بفضح قنوات الجماعة بتركيا، وكشف أسرارا عن أداء مذيعيها.
وقال "الباز"، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: «الشاب قال ان قنوات ما تسمى الثورة أو الشرعية، قنوات تنطع، والسبب في ذلك أن البضاعة التي يقدمونها عبارة عن تدليس وتشتيت».
وأضاف «دا واحد من أنصار الجماعة، حاطط صورة مرسي عبر حسابه علي الفيس بوك، وبيقول ان القائمين على هذه القنوات والضيوف عبارة عن متنطعين ولا صلة لهم بالثورة من قريب أو بعيد وليس هناك دليل واحد يثبت أنها قنوات ثورة».
لأول مرة.. تفاصيل مثيرة من معلمة الإسماعيلية المصابة بجلطة بسبب موبايل
علقت معلمة الإسماعيلية سها يوسف، على إصابتها بجلطة نتيجة اتهامها بسرقة هاتف محمول من طالبة استعانت بضابط شرطة لجلب حقها.
وأضاف معلمة الإسماعيلية في تصريحات تليفزيونية أذاعتها الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أنها كانت تقوم بالملاحظة على إحدى لجان الثانوية العامة، مستطردة "قمت بتفتيش الطالبات لمنع دخول أي هاتف محمول داخل اللجنة، وعقب الانتهاء من الامتحان خرجت طالبة للبحث عن هاتفها ولم تجده واتهمتني بأني أخذت الهاتف المحمول ودخلت الطالبة إلى رئيس اللجنة لتقديم شكوى وطالبها بتحرير محضر بسرقة الهاتف المحمول".
وتابعت معلمة الإسماعيلية "بعد يومين، وأثناء تواجدي في اللجنة فوجئت بدخول ضابط شرطة اللجنة بصحبة الطالبة واتهمتني بسرقة الهاتف المحمول، والضابط طلب مني الذهاب معه إلى القسم ولكن رئيس اللجنة منعه من القيام بذلك؛ لأنني متواجدة في لجنة ثانوية عامة، ولا يصح أن يدخلها ضابط شرطة".
وأكملت معلمة الإسماعيلية حديثها "دخلت في توتر نفسي وعصبي أدى إلى إصابتي بهبوط حاد نتيجة شعوري بالصدمة من دخول ضابط شرطة إلى اللجنة واتهامي بالسرقة، وانا عايزة حقي".
نقابة المعلمين تفجر مفاجأة عن واقعة إصابة معلمة الإسماعيلية بـ جلطة
علق أمين عام نقابة المعلمين محمد عبد الله، على اتهام مدرسة بالإسماعيلية بسرقة موبايل ودخولها في صدمة عصبية، قائلًا إنه في إحدى لجان الدور الثانى بالثانوية العامة اتهمت إحدى الطالبات المعلمة "سها يوسف"، بسرقة هاتفها المحمول.
وأضاف أمين عام نقابة المعلمين في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن كتائب الإخوان ومروجي الشائعات أساءوا للداخلية ووزارة التربية والتعليم، وروجوا الشائعات بالاعتداء على المعلمة.
وتابع أمين عام نقابة المعلمين "المعلمة دخلت في صدمة نفسية نتيجة اتهامها بسرقة هاتف محمول، وضابط الشرطة لم يدخل اللجنة وهو على علم بالقوانين والأحداث كانت خارج اللجنة".
خلال لقائهما.. أحمد موسى: ترامب اشتكى لـ السيسى من الإعلام الأمريكي
قال الإعلامي أحمد موسى إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اشتكى خلال لقائه الرئيس السيسي من وسائل الإعلام الأمريكية.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الرئيس الأمريكي قال «وسائل الإعلام الأمريكية لا تسلط الضوء على الصفقات الجيدة التي يعقدها، ويتحدثون عن الجوانب السيئة فقط».
داخل على 59 سنة.. سر جمال ورشاقة مصطفى فهمى
ال الفنان مصطفى فهمي، إنه يسير على نظام غذائي معين يتناسب مع عمره، مضيفا:" كل مرحلة عمرية ولها نظام غذائي خاص بها".
وأضاف مصطفى فهمي في حواره مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة" المذاع على قناة " دي إم سي"، قائلا:" أنا لا أحب الأكل بكثرة، ولا أحب الطعام المليء بالدهون، ولكني أحب الساندويتشات".
وتابع مصطفي فهمي:" منعا للسمنة قررت اتباع نظام غذائي معين مناسب مع عمري"، وكشف مصطفى فهمي عن عمره، قائلا:" انا داخل على 59 سنة".
وأكمل مصطفى فهمي:" أمارس رياضة التنس بانتظام، وأخرج أي طاقة سلبية عن طريق الرياضة، وأحب البحر والشمس".