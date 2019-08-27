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محافظات

اليوم.. محافظ كفر الشيخ يفتتح ورشة عمل حول إدارة المخلفات الصلبة

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 06:37 ص
صدى البلد
محمود زيدان
يشهد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، افتتاح ورشة عمل للصحفيين والإعلاميين حول دور البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة في تطوير منظومة تدوير القمامة.

ويحاضر خلال فعاليات ورشة العمل، الدكتور محمد إسماعيل، الاستشاري التنفيذي للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والمحاسب صفوت سليمان، استشاري البرنامج الوطني بمحافظة كفر الشيخ، والكاتب الصحفي عمرو سعدة، نائب رئيس تحرير الأهرام المسائي، ورئيس رابطة الصحفيين بكفر الشيخ.

وتستعرض ورشة العمل دور البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة في رفع كفاءة منظومة النظافة وتدوير المخلفات بمحافظة كفر الشيخ، في إطار جهود وزارة البيئة في دعم المحافظات والنهوض بمنظومة النظافة العامة ومتابعة تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة.

وكان محافظ كفر الشيخ، أعلن عن قيام البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بدعم منظومة النظافة بمحافظة كفرالشيخ، بمعدات بلغت قيمتها 15.5 مليون جنيه في المرحلة الأولى ، ومبلغ 79.2 مليون جنيه في المرحلة الثانية؛ لرفع تراكمات مصانع القمامة بمراكز بيلا وسيدي سالم ودسوق، ليصل إجمالي الدعم للمحافظة 94 مليونًا و700 ألف جنيه.

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