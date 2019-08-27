صحوة انتر ميلان.. هل تكون بداية لعودة مجد تسعينات الكاليتشو

مع انطلاقة الدوري الايطالي ونهاية الجولة الأولي اتضحت لدنيا من البداية عدة أمور تخص عشاق ومحبي الكاليتشو .



لعل أبرزها الصحوة الكبرى للقطب الثاني في مدينة ميلانو واحد أطراف ديربي الغضب الشهير وهو نادي انتر ميلان ، وفي ظل غياب الجار اي سي ميلان بشكل دائم يبدو أن النيترازوري لن يكون ضيف شرف هذا الموسم كما اعتاد في السنوات الثماني الأخيرة منذ آخر تتويج له بالدوري عام 2010 مع البرتغالي المحنك جوزية مورينهو وهو العام الذي حقق خلاله دوري أبطال أوروبا ولقب كأس العالم للأندية وصنف بأنه أحد أهم وانجح مواسم انتر ميلان عبر تاريخه .



انتر ميلان بدأ فترة الإعداد مبكرا باسناد القيادة الفنية المدرب العبقري كونتي والذي حقق نجاح كبير مع اليوفي خلال السنوات الأخيرة عصر ماقبل أليجري ، كونتي نجح في فترة الإعداد في فرض طريقة لعبه المميزة على لاعبيه ونجحت إدارة النادي في إبرام العديد من الصفقات القوية لعل أبرزها الفوز بصفقة المهاجم البلجيكي لوكاكو قادما من المان يونايتد مقابل 65 مليون يورو الى جانب ضم لاعب الوسط لازارو من هيرتا برلين الألماني مقابل 22 مليون يورو

كما نجح ايضا في ضم المدافع الاورجواياني المخضرم دييجو جودين من اتليتكو مدريد في صفقة انتقال حر وأخيرًا نجم ساسولو بوليتانو ماتيو مقابل 20 مليون يورو .





إدارة نادي الانتر عازمة هذه المرة على مقارعة السيدة العجوز التي احتكرت اللقب طيلة السبع سنوات الأخيرة ومحاولة احياء عصر المنافسة الشرسة التي شهدتها حقبة تسعينات القرن الماضي وقت أن كان الثلاثي اليوفي والانتر والميلان على رأس قمة الدوري الايطالي .



وفي نفس الوقت لم تبخل إدارة اليوفنتوس على دعم فريقها حامل اللقب وقامت بتغير جذري في القيادة الفنية بعد أن أسندت المهمة للمدرب العجوز ساري قادما من تشيلسي وقامت ببعض التدعيمات لعل أبرزها التعاقد مع الظاهرة الهولندية دي ليخت نجم دفاع اياكس بمقابل هو الاعلي في سوق الانتقالات الصيفية هذا الموسم بلغ 85 مليون يورو .



الدوري الايطالي في هذه النسخة ايضا لن يفتقد في المنافسة نابولي والذي يقوده فنينا الخبير كارل انشلوتي للعام الثاني على التوالي ونجحت إدارة النادي في ضم بعض الأسماء منها نجم روما مانولاس مقابل 36 مليون يورو ولوزانو جناح ايندهوفن الهولندي مقابل 38 مليون يورو .



بداية الثلاثي يوفنتوس وانتر ونابولي كانت مثالية من الدرجة الأولي حيث حقق اليوفي انتصار غالي خارج الديار على بارما بهدف دون رد فيما عاد نابولي بثلاث نقاط غالية من فلورنسا بعد أنتصار صعب على فيورنتينا بأربعة اهداف مقابل ثلاثة وأخيرًا عبر انتر ميلان عن نفسه مبكرا باكتساح ليتشي برباعية نظيفة على ملعبه في معقل سان سيرو .