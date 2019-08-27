بعد ذهبية الرماية بالألعاب الإفريقية.. أحمد قمر: سعيد بالانجاز ومتفائل بطوكيو 2020

أعرب احمد قمر بطل منتخب مصر للرماية عن سعادته بهذه الميدالية عقب حصده ذهبية مسابقة (التراب) وتخطيه ابطال المغرب والجزائر ونامبيا



قال قمر: " سعادتى كبيرة بتحقيق هذا الانجاز الافريقى ، ومتفاءل بتحقيق الانجاز الاقوى فى أولمبياد طوكيو " ، جاء هذا الفوز على ساحات الرماية بقرية العريجات الرياضة بمدينة الرباط، وذلك فى اطار فاعليات دورة الالعاب الافريقية التى تستضيفها المغرب خلال الفترة من 16 إلى 31 أغسطس 2019.



وجه قمر، الشكر لوزير الشباب والرياضة،وللعميد حازم حسنى رئيس الاتحاد المصرى للرماية وأعضاء مجلس الادارة، كما وجه الشكر للبنك الاهلى المصرى الراعى الرسمى لها ولفريق الفراعنة الاولمبى الذى ينتمى له الذي قدم الدعم الكبير له على خلال الفترة الماضية ، كما وجه الشكر لروابط الرياضية على ما جهودهم للوصول إلى الاعداد الجيد وتحقيق الميدالية.