رئيس وزراء باكستان يلقي خطابا أمام الأمم المتحدة حول النزاع في كشمير

أعلن رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان، اعتزامه إثارة موضوع النزاع مع الهند حول كشمير، خلال خطابه أمام الجمعية العامة للامم المتحدة يوم 27 من شهر سبتمبر المقبل.



وذكرت قناة "جيو" الباكستانية، أن رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان، كشف النقاب أيضا عن اعتزامه عقد سلسلة من اللقاءات مع زعماء العالم المشاركين في الدورة القادمة للجمعية العامة قبيل القاء هذا الخطاب، وذلك من اجل اطلاعهم على أخر تطورات الأوضاع في كشمير، مشددا على ان الامم المتحدة يقع عليها عبء مساعدة المضطهدين فى كشمير.



وتابع رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان،: "إن الأمم المتحدة تقف حتى الان مع الأقوياء وحدهم، ولكن العالم الاسلامى يتطلع إليها وينتظر ما إذا كانت سوف تقف إلى جانبه وتقدم على اتخاذ إجراء بشأن كشمير من عدمه".



وكانت السلطات الهندية قد ألغت في يوم 5 من شهر أغسطس الجاري الوضع الخاص بكشمير، وأرسلت أعدادا كبيرة من القوات إلى الإقليم المتنازع عليه مع باكستان، فضلا عن وضع السياسيين الكشميريين رهن الاحتجاز.