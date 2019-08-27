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جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيين على خلفية عملية دوليب

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 03:03 ص
جنود جيش الاحتلال
جنود جيش الاحتلال
أحمد قاسم
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن جيش الاحتلال اعتقل فلسطينيين في الضفة الغربية، يشتبه بتنفيذهما عملية، يوم الجمعة، أدت إلى مقتل مستوطنة إسرائيلية، وإصابة إسرائيليين 2، وسط الضفة الغربية.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه:" تم اعتقال الفلسطينيين المسئولين عن العملية في دوليب، التي أدت إلى مقتل إسرائيلية".

ولم يصدر بيان رسمي عن السلطات الإسرائيلية، بشأن عملية الاعتقال.

وفي سياق متصل، أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو صباح الاثنين، لمدير عام مكتب رئيس الوزراء بطرح خطة لإقامة حي جديد في قرية دوليف سيضم 300 وحدة سكنية جديدة، وذلك في الجلسة المقبلة التي ستعقدها لجنة التخطيط، ردا على العملية.

وأضاف نتنياهو: "نعمق جذورنا ونضرب أعداءنا، سنواصل تعزيز وتطوير الاستيطان".

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