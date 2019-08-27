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رياضة

من خارج المستطيل الأخضر.. أحدث ظهور لـ أحمد الشيخ وحسين السيد.. شاهد

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 03:42 ص
احمد الشيخ و حسين
احمد الشيخ و حسين السيد
القسم الميدانى
نشر لاعب الأهلي أحمد الشيخ، صورة، عبر إنستجرام، تجمعه مع حسين السيد، الظهير الأيسر للأهلي.

ولاقت صورة أحمد الشيخ وحسين السيد اعجاب عدد كبير من الجماهير، وجاءت تعليقات بعضهم كالاتى :

الصورة بتنور -- احلى نجمين فى السما -- منورين يابشوات

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على فريق «إطلع برة» بطل جنوب السودان، برباعية نظيفة فى ذهاب دور الـ64 بدورى أبطال أفريقيا أحرز كلًا من على معلول وأحمد الشيخ "هدف"، ووليد أزارو هدفين.
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