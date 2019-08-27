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رياضة

4 رباعين مصريين يشاركون في منافسات رفع الأثقال بدورة الألعاب الإفريقية

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 06:31 ص
صدى البلد
ريهام بكير
تجري  ظهر اليوم الثلاثاء منافسات رفع الأثقال، في  العديد من الأوزان و التي ستقام بالصالة المغطاه بالنهضة في إطار دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب رقم «١٢» ويشارك فيها ابطالنا المصريين سواء سيدات او رجال في جميع الأوزان

ففي وزن 59 كيلو سيدات تشارك فيها اللاعبه المصرية  بسمة عماد جودة ، وفي وزن 64 كيلو تلعب بطلة العالم للناشئين نعمة سعيد ومعها في نفس الوزن البطلة اسراء سعيد ،وفي وزن 73 كيلو يلعب البطل المصري  مصطفي وحيد

الجدير بالذكر أن منتخب مصر لرفع الأثقال حصد 5ميداليات(3 ذهبيه -2 فضية) منذ انطلاق البطولة الأفريقية حيث حصل الرباع المصري أحمد سعد استطاع  الفوز بـ3 ميداليات ذهبية في دورة الألعاب الافريقيه بالمغرب  في وزن 68 كيلو كما نجحت اللاعبة هبة صالح، في تحقيق ميداليتان فضيتان في الكلين والمجموع.في وزن  49 كيلو.

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