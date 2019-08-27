الشرقية للدخان بديلا لمنتخب السويس في ودية المنيا

أعلن الجهاز الفنى لنادى المنيا بقيادة سمير كمونه، الغاء ودية الفريق أمام منتخب السويس، وذلك بناء رغبة المدير الفني للفريق، والتي كان إقامتها اليوم الثلاثاء بملعب السويس.



واتفق الجهاز الفنى لنادى المنيا علي لعب ودية أمام فريق الشرقية للدخان بملعب الدخان، لإنقاذ الموقف بعد فشل خوض ودية منتخب السويس.



وسوف تقام تلك الودية في الخامسة عصر اليوم الثلاثاء على ملعب الدخان، ضمن استعدادات الفريق للممتاز ب.



ويخوض المنيا حاليا معسكرا مغلقا بالقاهرة استعدادا للممتاز ب وتجهيز اللاعبين بشكل قوي لمجموعة الصعيد.