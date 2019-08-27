ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يعود لتدريباته استعدادا لمواجهة كانو سبورت

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 07:01 ص
صدى البلد
عبدالحكيم ابو عليم
يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى تدريباته، مساء اليوم الثلاثاء، بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين، عقب الفوز الأخير الذي حققه الأهلي على فريق «إطلع بره» بطل جنوب السودان، والتأهل إلى دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

ويبدأ الأهلى، اليوم، الاستعداد لمواجهة كانو سبورت، بطل غينيا الاستوائية، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والذي سيقام خارج مصر، أحد أيام 13- 14- 15 من سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن تكون جولة الإياب في مصر، أحد أيام 27- 28 – 29 من الشهر نفسه.

ويعقد محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق، جلسة مع معاونيه قبل انطلاق المران، للتنسيق لمواجهة كانو سبورت.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

فتاة تحب شابا خاطبا وتسال عن الحكم والمفتي يجيب... فيديو

متى تقوم الساعة؟ .. الأزهر يوضح إجابة رسول الله على السائل

يبحث عن مصلحته.. ابراهيم سعيد يعلق على تصريحات محمد صلاح

هاني حتحوت يكشف آخر تحركات الأهلي للتعاقد مع مدرب أجنبي.. فيديو

شاهد.. تسريب صور تحفة هواوي الجديدة Mate 30 Pro

مباريات الكأس.. استياء في بيراميدز من لجنة المسابقات.. والنادي يطالب الجبلاية مراعاة المواعيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على مر الأجيال يخطف الأنظار في مهرجان القلعة.. صور

قبعة الشيف وجامب سوت.. حلا شيحة بـ إطلالة غريبة على انستجرام

عاملة نادية لطفى.. دنيا سمير غانم بـ إطلالة أبيض وأسود