الأهلي يعود لتدريباته استعدادا لمواجهة كانو سبورت

يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى تدريباته، مساء اليوم الثلاثاء، بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين، عقب الفوز الأخير الذي حققه الأهلي على فريق «إطلع بره» بطل جنوب السودان، والتأهل إلى دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.



ويبدأ الأهلى، اليوم، الاستعداد لمواجهة كانو سبورت، بطل غينيا الاستوائية، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والذي سيقام خارج مصر، أحد أيام 13- 14- 15 من سبتمبر المقبل.



ومن المقرر أن تكون جولة الإياب في مصر، أحد أيام 27- 28 – 29 من الشهر نفسه.



ويعقد محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق، جلسة مع معاونيه قبل انطلاق المران، للتنسيق لمواجهة كانو سبورت.

