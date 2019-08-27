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البنتاجون يتهم الصين بالبلطجة في المياه قبالة سواحل فيتنام

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 03:44 ص
مدمرة صينية في بحر
مدمرة صينية في بحر الصين الجنوبي
أحمد قاسم
قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إن الصين "تتدخل بالإكراه" في أنشطة النفط والغاز في المياه التي تطالب فيتنام بالسيادة عليها متهمة بكين بانتهاج "أساليب بلطجة".

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، في بيان: "في الآونة الأخيرة.. استأنفت الصين تدخلها بالإكراه في أنشطة نفط وغاز فيتنامية قائمة منذ زمن طويل في بحر الصين الجنوبي".

وتابعت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون": "أنشطة بكين تتعارض مع تعهد وزير الدفاع الصيني وي فنع خه هذا العام بالتزام بلاده "بمسار التطوير السلمي".

وقال بيان وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون": "لن تفوز الصين بثقة جيرانها ولا احترام المجتمع الدولي بمواصلة أساليب البلطجة".

وأظهرت بيانات لتتبع حركة السفن، أن سفينة استطلاع صينية وسعت نطاق أنشطتها، يوم السبت، لتشمل منطقة قريبة للساحل الفيتنامي بعد أن عبرت الولايات المتحدة وأستراليا عن قلقهما بشأن تصرفات الصين في ممرات مائية متنازع عليها.

ويوجد نزاع بين فيتنام والصين منذ سنوات بشأن منطقة مائية من المحتمل أن تكون غنية بمصادر طاقة وممر شحن مزدحم في بحر الصين الجنوبي.

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